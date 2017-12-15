Сезонный грипп убивает до 650 тыс. человек в год

От респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, ежегодно умирает до 650 тыс. человек, а не до 500 тыс., как считалось до сих пор. Такова новая оценка экспертов ВОЗ.В пресс-релизе организации говорится, что новые оценки по гриппу ВОЗ, федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Desease Control and Prevention, CDC) и их партнеров учитывают результаты проведенных недавно научных исследований. Если прежде специалисты говорили о том, что связанные с гриппом заболевания уносят ежегодно от 250 до 500 тыс. жизней, то сейчас эксперты ведут речь о смерти от 290 до 650 тыс. человек.Как отмечают в CDC, большинство смертей приходится на людей в возрасте старше 75 лет, а также на население беднейших регионов планеты. Наиболее опасным с точки зрения смертности от гриппа считается регион Африки, расположенный южнее Сахары. За ним следуют Восточное Средиземноморье и Юго-Восточная Азия.«Опубликованные данные свидетельствуют о большом бремени, которое представляет собой грипп, и о его существенной социальной и экономической цене для мира. Они высвечивают важность превентивных мер по гриппу для сезонных эпидемий, а также необходимость подготовки к пандемии», - заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Питер Салама.