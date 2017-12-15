Названы самые сытные продукты для худеющих
Также сытными и полезными являются нежирные сорта мяса и рыбы – поставщики необходимого для организма белка. В то же время диетологи советуют употреблять их умеренно, особенно мясо, поскольку продукты с животным белком долго усваиваются пищеварительным трактом.
Помимо этого, в список самых полезных сытных продуктов вошли куриные яйца и черный горький шоколад – их употребление укрепляет иммунитет и поддерживает здоровье психики. Другие «чемпионы» по обеспечению сытости – творог и орехи.
Также, как ни странно, эксперты рекомендуют худеющим картофель.
«Ешьте картофель по отдельности от других продуктов – сваренным или запеченным в кожуре без добавления жиров. Картофель дает долгое ощущение сытости за счет большого количества питательных веществ, в том числе ценных витаминов», – констатировали медики.
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