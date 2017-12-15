9 натуральных средств для лечения бронхита

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Заболевание с поражением стенок бронхов (воспаление слизистой оболочки бронхов) называют бронхитом. Бронхит бывает острый и хронический. Сопровождается кашлем с мокротой, повышением температуры тела, одышкой. Причинами бронхита являются инфекции, загрязненность окружающей среды, курение, охлаждение.Существенное значение в возникновении бронхита имеет охлаждение организма, влияние резких колебаний температуры, длительное пребывание под холодным дождем в ветреную погоду, в связи с чем высокая заболеваемость наблюдается весной и осенью. Возникновению бронхита способствуют курение, прием алкоголя, ослабление организма после перенесенного заболевания, другие хронические болезни. В некоторых случаях бронхит может развиться на фоне аллергии, например, на пыль, пыльцу растений, химические вещества. Невозможно лечиться от бронхита, перенося болезнь «на ногах».Лечение бронхита у взрослых возможно только на условиях постельного или полупостельного режима. Часто люди даже не подозревают, что маской бронхита у них развивается онкологическая патология или туберкулез.- 3–4 г сушеных листьев сельдерея залить 1 литром кипятка и настаивать 8 часов, профильтровать. Употреблять 3 раза в день по 1 ст. ложке.- Приготовить сок из корня сельдерея и употреблять перед едой 3 раза в день по 1–2 ч. ложки.- Трава или корни сельдерея: 3 ст. ложки залить 1 л кипятка и настаивать до остывания, после чего процедить. Готовый настой принимать по 2 ст. ложки по 3 раза в сутки за час до еды, в течение 10 дней.- Мед (желательно липовый) – 1,3 кг, листья сельдерея – 1 стакан, мелко нарубленные листья алоэ – 1 стакан, оливковое масло – 200 г, березовые почки – 150 г, цветки липы – 50 г. Сорванные и промытые в кипяченой воде листья алоэ положить на десять дней в холодное темное место. Затем растопить мед и положить измельченные листья алоэ, смесь хорошо пропарить, отдельно в двух стаканах воды заварить березовые почки и цветки липы, прокипятить 1–2 минуты, влить процеженный и отжатый отвар в остывший мед, размешать и разлить в две бутылки, добавив в каждую поровну оливковое масло. Хранить в прохладном месте. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день при кашле, перед употреблением взбалтывать.- Сбор: 300 г меда, 0,5 стакана воды, листья сельдерея и лист мелко нарезанного алоэ варить на очень слабом огне 2 часа, остудить и перемешать. Хранить в прохладном месте. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день.- Сбор из следующих растений: мать-и-мачеха, сельдерей, береза, ромашка, багульник, душица. Мать-и-мачеха, листья – 2 части; сельдерей, листья – 1 часть, березовые листья – 1 часть; ромашка аптечная – 2 части; багульник, трава – 2 части; душица, трава – 1 часть. Все измельчить, хорошо смешать. 2 ст. ложки смеси на 500 мл крутого кипятка. Кипятить 10 минут, настоять укутав 30 минут, процедить. Принимать по ? стакана 3 раза в день после еды.- Сбор: корень алтея – 40 г, листья сельдерея – 30 г, корень солодки – 15 г, листья мать-и-мачехи – 20 г, цветы коровяка – 10 г, плоды фенхеля (укропа) – 20 г. Настоять 1 ст. ложку сбора на стакане холодной воды, через 2 часа варить в течение нескольких минут, процедить отвар и выпить теплым в несколько приемов за один день. Используется при трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите.- В качестве отхаркивающего делать отвар корня сельдерея: заварить 1 стаканом кипятка 6 г сухих измельченных корней, поставить на медленный огонь и кипятить на водяной бане в закрытой эмалированной посуде полчаса. Настоять 15 минут, процедить, довести кипяченой водой до первоначального объема. Пить по 2 ст. ложки 3 раза в день за 20 минут до еды.- Сбор: листья мать-и-мачехи – 5 г, листья сельдерея – 30 г, цветки коровяка – 5 г, цветки мальвы лесной – 10 г, цветки мака самосейки – 10 г, трава тимьяна (чабрец) – 10 г, плоды аниса – 5 г, корень алтея лекарственного – 10 г, корень солодки – 25 г. Настоять 1 ст. ложку сбора на стакане холодной воды, через два часа варить в течение нескольких минут, процедить отвар и пить теплым в несколько приемов за один день. При трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите.