Вагинит: 3 натуральные средства в помощь

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Воспалительные процессы во влагалище медики именуют вагинитами. Они могут возникнуть из-за попадания бактерий из кишечника или в результате снижения концентрации эстрогенов в период менопаузы.- Спринцевание. Отвар семян сельдерея: 30 г семян измельчить в кофемолке, залить 0,5 л горячей воды, кипятить на водяной бане до тех пор, пока количество воды не уменьшится в 2 раза, процедить через два-три слоя марли.- Спринцевание маслом сельдерея: 3 мл масла вводятся во влагалище на ночь посредством шприца без иглы. После введения масла необходимо полежать на спине с согнутыми в коленях ногами в течение 5–7 минут. Спринцевание проводится ежедневно на протяжении 12 дней. Повторить через 2 месяца.- Спринцевание: 50 мл масла из сельдерея следует смешать с 0,5 ч. ложка масла чайного дерева. Полученной смесью масел проводится спринцевание – 3 мл масла вводятся во влагалище на ночь посредством шприца без иглы. После введения масла необходимо полежать на спине с согнутыми в коленях ногами в течение 5–7 минут. Спринцевание проводится ежедневно на протяжении 12 дней.