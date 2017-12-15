3 натуральные средства при вздутии живота и метеоризме

Газы, метеоризм и вздутие живота являются одной из наиболее часто встречающихся проблем с пищеварением. Они могут быть следствием нарушения пищеварения, непереносимости отдельных видов пищи или различных заболеваний.Вздутие живота не являются отдельным заболеванием, но в некоторых случаях проблема настолько сильно беспокоит, что человеку приходится обращаться к врачу.Существуют также натуральные средства, способные избавить от вздутия живота и метеоризма.При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, которые сопровождаются снижением желудочной секреции, атонией или спазмами кишечника, метеоризмом, пить настой травы (2 ст.л. сырья залить 500 мл кипятка, дать настояться 2 часа) по полстакана 4 раза вдень перед едой.При атонических запорах и метеоризме пить настой плодов (20 г измельченных плодов на 200 мл кипятка) по половине или трети стакана 2-3 раза в день после еды.При метеоризме и спазмах в желудочно-кишечном тракте, особенно нервного происхождения, принимать внутрь порошок из угля ветвей тополя (осокоря) черного или липы по 1 ч.л. 3-4 раза в день, запивая теплой кипяченой водой, перед едой.