Медики назвали возможные неприятные последствия предновогодней диеты

Эксперты уверенны, что худеть к Новому году опасно для здоровья.В декабре подавляющее большинство женщин начинают худеть к Новому году. Делают это они для того, чтобы в новогоднюю ночь надеть любимое/новое платье и блистать в нем у всех на глазах, а также получать комплименты относительно уменьшившейся талии. Но никто не задумывается о последствиях, которые обязательно будут и, скорее всего, не такие приятные, как хотелось бы.Стоит похудевшей даме покушать салатиков с майонезом, жареного мяса, рыбы, бутербродов с маслом и икрой, холодца и запить все это шампанским или более горячительным напитком, как на следующее утро молния на платье уже перестанет сходиться. Сброшенные до Нового года килограммы вернутся за одну ночь обратно и если продолжить переедать и употреблять алкоголь еще и первого января, то уже 2-го обнаружит, что появилось еще пару дополнительных кг. Почему так происходит со всеми, кто сидит на предновогодней диете, рассказали диетологи.Уменьшение светового дня и холод, а также отсутствие летних витаминов, это и есть мощный стресс для организма. Диета, когда человек ущемляет себя в еде и борется с голодом, является тоже стрессом. Нельзя отменить и нервотрепки на работе, а также предновогодней суеты, покупки подарков, составления меню, украшения ёлки и прочих дел, которые напрягают нервную систему.В конце-концов это может привести к гормональному сбою и нарушению работы внутренних органов. Первым делом вернутся назад сброшенные килограммы и прихватят за собой еще парочку дополнительных. Затем, недостаток определенных веществ в организме отразится на работе щитовидной железы и она перестанет правильно производить гормоны, в следствие чего у человека будет плохое самочувствие и такое же настроение.Ослабнет иммунитет и худеющий перед Новым годом легко подхватит сезонный вирус, а все потому, что организм не получал две-три недели полезных веществ и был подвержен стрессам.По мнению диетологов, если человек начал правильно питаться и сокращать калории, дабы избавиться от лишнего веса, то новогодняя трапеза не должна стать для него исключением, ведь чрезмерное переедание после нескольких недель практически голодовки может привести к метеоризму, несварению, тошноте, рвоте и другим неприятным симптомам.