Назван самый простой способ сжигания калорий
Люди, имеющие лишний вес, привыкли искать причины, из-за которых не могут посещать спортзал или же бегать по утрам. Они сетуют на отсутствие денег, красивой формы, насмешки со стороны подтянутых спортсменов, недостаток свободного времени и так далее. Но в действительности им нужно просто начать больше двигаться и ходить пешком.
7 км в день умеренным или быстрым шагом - минус 1-2 кг в неделю
Ежедневно человек проходит минимум 1 километр, если он и этого расстояния не одолевает, то, скорее всего, у него большие проблемы со здоровьем сейчас и тем более в будущем.
Эксперты по здоровому образу жизни утверждают, что для тренировки сердечной мышцы и всех остальных мышечных групп человеку нужно пройти около пяти километров за день. Но если он хочет похудеть, то минимальное расстояние, которое он должен одолеть пешком, стартует от 7 км и больше.
За час медленной вечерней прогулки вы можете сжечь около 200 калорий, а если будете идти быстро, то и все 300 калорий. Дорога вверх или усыпанная песком - это дополнительный фактор, заставляющий организм прощаться с большим количеством энергии. Такая ходьба может избавить вас от 400-500 калорий всего за 1-1,5 часа. Особенно она будет полезна, если вы выйдете на улицу сразу после ужина.
Ходьба и похудение
Одних физических усилий будет недостаточно для того, чтобы эффективно сбрасывать лишние килограммы. Диетологи и фитнес-инструкторы рекомендуют пересмотреть и образ питания. Результат похудения будет на 80% состоять из того, что, как и когда вы едите, и всего на 20% от того, насколько вы были физически активны.
Ходьба является самым щадящим видом физической нагрузки. Для того, чтобы просто каждый день выходить на пешую прогулку по улице или парку, вам не нужно спортивное обмундирование, а лишь удобная обувь и комфортная одежда.
Вырабатывайте привычку ходить по 5-7 километров в день, ведь это благоприятно и для фигуры, и для здоровья в целом. Ученые в одном из исследований доказали, что люди, подверженные инфаркту, благодаря ходьбе вышли из группы риска, натренировав сердечную мышцу.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил ignat в категорию Разное
Добавить комментарий