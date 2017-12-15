Назван самый простой способ сжигания калорий

Эксперты утверждают, что для похудения нужно много ходить.Люди, имеющие лишний вес, привыкли искать причины, из-за которых не могут посещать спортзал или же бегать по утрам. Они сетуют на отсутствие денег, красивой формы, насмешки со стороны подтянутых спортсменов, недостаток свободного времени и так далее. Но в действительности им нужно просто начать больше двигаться и ходить пешком.Ежедневно человек проходит минимум 1 километр, если он и этого расстояния не одолевает, то, скорее всего, у него большие проблемы со здоровьем сейчас и тем более в будущем.Эксперты по здоровому образу жизни утверждают, что для тренировки сердечной мышцы и всех остальных мышечных групп человеку нужно пройти около пяти километров за день. Но если он хочет похудеть, то минимальное расстояние, которое он должен одолеть пешком, стартует от 7 км и больше.За час медленной вечерней прогулки вы можете сжечь около 200 калорий, а если будете идти быстро, то и все 300 калорий. Дорога вверх или усыпанная песком - это дополнительный фактор, заставляющий организм прощаться с большим количеством энергии. Такая ходьба может избавить вас от 400-500 калорий всего за 1-1,5 часа. Особенно она будет полезна, если вы выйдете на улицу сразу после ужина.Одних физических усилий будет недостаточно для того, чтобы эффективно сбрасывать лишние килограммы. Диетологи и фитнес-инструкторы рекомендуют пересмотреть и образ питания. Результат похудения будет на 80% состоять из того, что, как и когда вы едите, и всего на 20% от того, насколько вы были физически активны.Ходьба является самым щадящим видом физической нагрузки. Для того, чтобы просто каждый день выходить на пешую прогулку по улице или парку, вам не нужно спортивное обмундирование, а лишь удобная обувь и комфортная одежда.Вырабатывайте привычку ходить по 5-7 километров в день, ведь это благоприятно и для фигуры, и для здоровья в целом. Ученые в одном из исследований доказали, что люди, подверженные инфаркту, благодаря ходьбе вышли из группы риска, натренировав сердечную мышцу.