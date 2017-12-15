Названы полезные и вредные свойства классического массажа

Ученые определили, как на самом деле массаж влияет на организм человека.Классический массаж несколько тысячелетий применялся для улучшения самочувствия людей и даже их выздоровления от некоторых заболеваний. Сегодня массаж настолько популярен, что за эту процедуру люди готовы платить сумасшедшие деньги, дабы получить максимум пользы для здоровья.Существует множество разновидностей массажа, но самым "древним" и наиболее эффективным считается классический.Во время массажа человек успокаивается и соответственно забывает о своих проблемах, происходит "моральная разгрузка" и нервная система восстанавливается.Расслабиться физически ничто так не поможет, как массаж, это доказано теми людьми, которые делают его постоянно.Американские ученые несколько лет назад в одном из исследований пришли к выводу, что массаж способствует укреплению защитной функции организма.Многим людям классический массаж помогает устранять головные боли, которые приобрели уже хронический характер.Благодаря массажу вы можете избавиться от хронической боли, связанной с заболеваниями позвоночника, но только в том случае, если делать его будет опытный массажист.Особенно это касается гипертоников, им крайне небезопасно делать массаж.Чаще всего так происходит с неопытными массажистами и ситуация настолько неприятная, что больше делать массаж вам не захочется.Массажист может стать переносчиком герпеса, лишая и других инфекций.У некоторых людей очень низкий болевой порог, из-за чего выдержать обычную процедуру массажа для них очень сложно.На коже после массажа может проявиться аллергическая реакция, причиной которой обычно выступают ароматические масла, используемые массажистами.Перед тем, как решиться на курс классического массажа, проконсультируйтесь с медиками, а потом уже и с самим массажистом, возможно, у вас есть патологии, при которых делать его нельзя.