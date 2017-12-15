ВОЗ требует ввести в России сплошное йодирование соли

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Неинфекционные заболевания – ведущая причина смертности и инвалидности в странах Европы и во всем мире. Профилактика таких заболеваний должна вестись на всех этапах жизни человека. Особенно важным является период эмбрионального развития. Вопросы здорового образа жизни во время беременности и профилактики развития йоддефицитных состояний у матери и ребенка в Европе и Российской Федерации эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), медики и специалисты Минздрава обсудили на круглом столе, который прошел в Москве.Жоао Бреда, глава Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, отметил, что «обеспечивая здоровье детей, мы обеспечиваем наше будущее». Питание женщины в период беременности влияет на восприимчивость человека к неинфекционным заболеваниям в течение всей последующей жизни. Особенно важным является потребление йода – микроэлемента, необходимого для развития мозга плода. По оценкам специалистов в России наблюдается природный дефицит йода, а это значит, что его необходимо употреблять дополнительно.Опыт ВОЗ показывает, что наиболее эффективной стратегией профилактики дефицита йода, которая уже успешно реализуется во многих странах, является сплошное йодирование соли. Необходимость создания национальной программы подтверждают и медицинские специалисты.Екатерина Трошина, доктор медицинских наук, пояснила, что среди стран бывшего СССР сейчас лишь в России и Украине вопрос йодирования соли законодательно не решен. Недостаточен и уровень информированности населения и важности йода. Так, например, многие беременные женщины получают содержащие йод добавки, но не принимаю их, считая бесполезными и даже вредными. В результате каждая двадцатая женщина, родившая ребенка, обращается к эндокринологу с проблемами с щитовидной железой, а ежедневно на свет появляются 360 детей с нарушениями развития мозга, вызванными дефицитом йода. Скорректировать эти нарушения после рождения уже нельзя.Жоао Бреда отметил, что необходимость йодирования соли сочетается с рекомендацией сокращать ее употребление. Согласно нормам ВОЗ взрослые должны употреблять не более 5 г соли в день, а дети – 2 г. Сейчас взрослые россияне в среднем употребляют 10-12 г соли ежедневно.Работа над законом, предполагающим всеобщее йодирование соли ведется в России уже в течение 12 лет. Сейчас представители Минздрава готовят очередные поправки в законодательство, этот законопроект станет четвертым по счету.Специальный представитель ВОЗ в России Метила Вуйнович подчеркнула, что руководству страны «необходимо всего лишь принять важное решение, тем более что уже накоплено большое количество научных данных в пользу йодирования соли».