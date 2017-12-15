“Пластиковый” рис оказался низкокачественным дробленым рисом
По его словам, получив жалобы от потребителей, служба по безопасности пищевых продуктов посетила магазин, где был куплен “пластиковый” рис, который невозможно было сварить. В магазине были взяты образцы этого риса, а продавец показал сертификат соответствия, согласно которому, продукт был произведен в Российской Федерации и позидионировался как рис первого сорта. Образцы риса были взяты и на складе импортера – компании “Армен-Асмик”. Также эксперты взяли образцы еще 10 других видов риса, продающихся в армянских магазинах.
Все эти образцы были проверены в лаборатории, были также проведены некоторые тесты-эксперименты. Оказалось, что подозрительный рис был все-таки рисом, а не синтетическим продуктом, но – никак не первосортным. Что еще интереснее, образец риса, взятый на складе предполагаемого импортера, полностью соответствовал его сертификату и отличался от “пластикового” риса, взятого в магазине. По мнению специалистов, у магазина не было сертификата для “пластикового” риса, и экспертам он предоставил сертификат другого импортера. Таким образом, происхождение “пластикового” риса пока что выяснить не удалось.
Запах “пластикового” риса, по мнению Ваге Даниеляна, мог быть обусловлен неправильными условиями хранения: возможно, рис хранили рядом с пахучими продуктами, и он вобрал в себя их запах.
Напомним, что журналистка Нарине Киракосян обратилась в государственную службу по безопасности пищевых продуктов с жалобой на неприятный запах риса. Этот рис был импортирован в Армению из Российской Федерации компанией “Армен-Асмик”, на складах которой специалисты нашли 130 килограммов риса.
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