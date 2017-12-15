“Пластиковый” рис оказался низкокачественным дробленым рисом

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“Пластиковый” рис, на который жаловались потребители в Армении, оказался сделан вовсе не из пластика: это был низкокачественный дробленый рис. Об этом журналистам сообщил начальник инспекции по безопасности пищевых продуктов и контроля качества при государственной службе по безопасности пищевых продуктов Ваге Даниелян.По его словам, получив жалобы от потребителей, служба по безопасности пищевых продуктов посетила магазин, где был куплен “пластиковый” рис, который невозможно было сварить. В магазине были взяты образцы этого риса, а продавец показал сертификат соответствия, согласно которому, продукт был произведен в Российской Федерации и позидионировался как рис первого сорта. Образцы риса были взяты и на складе импортера – компании “Армен-Асмик”. Также эксперты взяли образцы еще 10 других видов риса, продающихся в армянских магазинах.Все эти образцы были проверены в лаборатории, были также проведены некоторые тесты-эксперименты. Оказалось, что подозрительный рис был все-таки рисом, а не синтетическим продуктом, но – никак не первосортным. Что еще интереснее, образец риса, взятый на складе предполагаемого импортера, полностью соответствовал его сертификату и отличался от “пластикового” риса, взятого в магазине. По мнению специалистов, у магазина не было сертификата для “пластикового” риса, и экспертам он предоставил сертификат другого импортера. Таким образом, происхождение “пластикового” риса пока что выяснить не удалось.Запах “пластикового” риса, по мнению Ваге Даниеляна, мог быть обусловлен неправильными условиями хранения: возможно, рис хранили рядом с пахучими продуктами, и он вобрал в себя их запах.Напомним, что журналистка Нарине Киракосян обратилась в государственную службу по безопасности пищевых продуктов с жалобой на неприятный запах риса. Этот рис был импортирован в Армению из Российской Федерации компанией “Армен-Асмик”, на складах которой специалисты нашли 130 килограммов риса.