Ученые назвали доступный продукт для продления женской молодости

Специалисты Гарвардского университета выяснили, что регулярное употребление молока может отсрочить наступление менопаузы у женщин. Все дело, уверяют ученые, в содержащейся в продукте лактозе: она стимулирует образование новых яйцеклеток.В масштабных исследованиях, длительность которых превысила 20 лет, приняли участие представительницы прекрасного пола в возрасте от 40 до 55 лет. Специалисты разделили их на две группы. В первой строгий рацион женщин на протяжении всего времени содержал в себе молоко и молочные продукты, во второй — лактозу полностью или частично исключили из питания.Как показал эксперимент, употребление молока в пищу стимулирует выработку гормонов, которые влияют на образование новых яйцеклеток. Примерно в 60% случаев менопауза у женщин наступала минимум на пять лет позже.Ученые также напомнили, что молоко наравне с рыбой и брокколи чрезвычайно богато кальцием. Этот минерал также оказывает положительное влияние на женское здоровье.