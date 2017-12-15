Хронический простатит: 4 травяных сбора для улучшения состояния

Фитотерапия имеет ряд существенных преимуществ перед использованием синтетических медикаментозных химиопрепаратов.Лекарственные растения, как правило, хорошо переносятся, не оказывают нежелательного побочного действия, их можно применять длительный период времени (при необходимости терапия продолжается в течение 1–2 лет), особенно при хронических заболеваниях, не приводя к гиповитаминозу и дисбактериозу.Траволечение широко используется и при лечении хронического простатита.Особого внимания при хроническом простатите заслуживают растения, концентрирующие цинк. Последнее обусловлено важной ролью этого микроэлемента в нормальном функционировании половых желез.Требуется: по 10 частей ягод шиповника и боярышника, 5 частей травы сушеницы топяной, 4 части цветков ромашки, по 3 части листьев брусники и березы, корней одуванчика, травы спорыша, по 2 части травы донника лекарственного и грушанки, 0,5 л кипятка.Способ приготовления. 2 ст. л. сухой измельченной смеси залейте кипятком, настаивайте, укутав, 6–8 ч, процедите.Способ применения. Принимайте питье в теплом виде 5–8 раз в день по 1/4–1/3 стакана. Весной сбор лучше настаивать на березовом соке, доведя до кипения.Требуется: 2 части почек тополя черного, 2 части листьев лещины, 2 части плодов и цветов боярышника, 3 части листьев подорожника, 2 части травы первоцвета весеннего, 1 часть цветков календулы, 3 стакана кипятка.Способ приготовления. 3 ст. л. сбора залейте кипятком. Дайте настояться 30 мин, процедите.Способ применения. Пейте по 0,5 стакана 3–4 раза в день за 30 мин до еды.Требуется: 3 части корня окопника, 1 часть корня лобазника, 2 части корня пырея, 2 части цветков боярышника, 1 часть шишек хмеля, 2 части плодов шиповника, 1 часть травы зверобоя продырявленного, 2 стакана кипятка.Способ приготовления. 2 ст. л. смеси залейте кипятком, дайте настояться 1 ч, процедите.Способ применения. Принимайте по 0,5 стакана 4 раза в день за 30 мин до еды.Требуется: 1 часть травы душицы, 2 части травы спорыша, 2 части плодов и цветков боярышника, 2 части листьев мяты перечной, 1 часть травы золотой розги, 3 части травы петрушки, 1 часть корня стальника, 4 части корня солодки, 4 части листьев лещины, 3 части травы подмаренника, 3 стакана кипятка.Способ приготовления. 3 ст. л. сбора трав залейте кипятком, дайте настояться 2 ч, процедите.Способ применения. Принимайте по 0,5 стакана 3–4 раза в день за 30 мин до еды.