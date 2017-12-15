Эксперты назвали неожиданную причину роста алкоголизма

Учёные, работающие в университете Кембриджа, назвали неожиданную причину, приводящую в настоящее время к росту алкоголизма. Согласно результатам их исследований, это стало следствием того, что объёмы бокалов увеличились.Учёные провели сравнение бокалов, применявшихся в течение 300 последних лет. Для этого ими применялась как антикварная посуда, так и сведения из исторических и архивных документов.В результате специалистам удалось выяснить, что в исследованном ими периоде произошло возрастание среднего объёма посуды для вина практически в 7 раз.В 1700 году он составлял 66 миллилитров. Через 300 лет данный показатель равнялся уже 417 миллилитров. На этом рост объёмов посуды для вина не прекратился Сейчас он достигает, в среднем, 449 миллилитров.Таким образом, делают вывод учёные, это в немалой степени поспособствовало росту употребления алкоголя, наблюдаемому в настоящее время. За 20 лет, начиная с 1960 года, вино стали употреблять больше в 4 раза. За последующие 20 лет этот показатель ещё удвоился.