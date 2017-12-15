Ученые: использование мобильных телефонов и Wi-Fi увеличивает риск выкидыша на 50%

Исследователи из США рассказали, что использование Wi-Fi и мобильных телефонов увеличивает риск выкидыша у беременных женщин примерно на 50 процентов. По словам специалистов, причиной пагубного воздействия на организм представительниц прекрасного пола является излучение магнитного поля.В ходе исследования, проведенного на территории США, удалось установить, что примерно половина женщин теряет ребенка из-за постоянного использования смартфонов. При поиске сети телефон излучает радиационное поле с низкой мощностью, которое не фиксируется соответствующими приборами. Несмотря на это, оно сказывается на работе всего организма.«Выкидыши затрагивают от 15 до 20 процентов беременностей в США. Данная проблема является всемирной, так как аналогичные показатели прослеживаются по всей планете. Для того, чтобы обезопасить будущую маму от выкидыша и других недугов, ей необходимо не только отказаться от пользования смартфонами и другими портативными гаджетами, но и попросить сделать то же самое все ее близкое окружение», - рассказали исследователи. По мнению ученых, избежать такого воздействия другими способами невозможно.