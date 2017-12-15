Ученые: использование мобильных телефонов и Wi-Fi увеличивает риск выкидыша на 50%
В ходе исследования, проведенного на территории США, удалось установить, что примерно половина женщин теряет ребенка из-за постоянного использования смартфонов. При поиске сети телефон излучает радиационное поле с низкой мощностью, которое не фиксируется соответствующими приборами. Несмотря на это, оно сказывается на работе всего организма.
«Выкидыши затрагивают от 15 до 20 процентов беременностей в США. Данная проблема является всемирной, так как аналогичные показатели прослеживаются по всей планете. Для того, чтобы обезопасить будущую маму от выкидыша и других недугов, ей необходимо не только отказаться от пользования смартфонами и другими портативными гаджетами, но и попросить сделать то же самое все ее близкое окружение», - рассказали исследователи. По мнению ученых, избежать такого воздействия другими способами невозможно.
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