Ученые назвали способы, которые помогут забеременеть двойней

Американские ученые рассказали эффективные способы, которые помогут некоторым женщинам осуществить свою мечту и родить двойню. При этом методы являются научно доказанными.Ученые в США провели исследование, в ходе которого наблюдали за женщинами-добровольцами. Медики выяснили, что на 200 менструальных циклов всего один раз выпадает так, что созревают одновременно две яйцеклетки. Именно это и говорит о том, что могут родиться близнецы. Чтобы увеличить шансы, ученые рекомендуют употреблять больше белка, который помогает активно вырабатывать женский гормон, который влияет на созревание яйцеклеток.Медики советуют женщинам больше налегать на мясо, творог, курицу, рыбу, молоко и твердые сорта сыров. Чаще всего зачатие близнецов происходит в весенний период, утверждают ученые.