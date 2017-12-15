Вот сколько на самом деле нужно спать в вашем возрасте!

Все мы знаем, что длительный  и качественный сон жизненно необходим для нашего организма, пишет SleepFoundation. Но не все уделяют сну положенных восемь часов, усталость и разбитость после непродолжительного сна стали постоянными спутниками современного человека.

Невыспавшийся человек пытается взбодриться с помощью кофе или других стимуляторов, которые наносят еще больший вред здоровью, а главное - имеют кратковременный эффект.

Сколько же на самом деле следует уделять врмени сну?


Национальный Фонд Сна США (National Sleep Foundation, NSF) опубликовал в февральском номере журнала Sleep Health новые рекомендации, которые касаются продолжительности сна в разных возрастных группах.

Они представлены в этой таблице:


Вот сколько на самом деле нужно спать в вашем возрасте!

Вот как расшифровать эти данные:



  • Новорождённые от 0 до 3 мес. – 14-17 часов в сутки (ранее было 12-18 часов).

  • Грудные дети от 4 до 11 мес. – 12-15 часов (ранее было 14-15).

  • Дети 1-2 лет – 11-14 часов (ранее было 12-14).

  • Дошкольники от 3 до 5 лет – 10-13 часов (ранее было 11-13).

  • Школьники от 6 до 13 лет – 9-11 часов (ранее было 10-11).

  • Подростки от 14 до 17 лет – 8-10 часов (ранее было 8,5-9,5).

  • Молодые люди от 18 до 25 лет – 7-9 часов (новая возрастная категория).

  • Взрослые от 26 до 64 лет – 7-9 часов (не изменилось).

  • Пожилые люди 65 лет и старше – 7-8 часов (новая возрастная категория).


Рекомендации учитывают индивидуальную вариабельность продолжительности сна и используют такие категории:



  • а) рекомендуется,

  • b) может быть приемлемым для некоторых лиц,

  • с) не рекомендуется.


Слепо придерживаться этих общих рекомендаций не стоит. Выбрать оптимальное время для сна вам помогут ответы на такие вопросы:



  • После 7-часового сна вы чувствуете себя бодрым, продуктивным и счастливым человеком? Или для хорошего самочувствия вам необходимо спать дольше?

  • У вас есть проблемы со здоровьем, такие как избыточный вес?

  • Вы испытываете проблемы со сном?

  • На вашу продуктивность влияет количество выпитого кофе?

  • Вы чувствуете сонливость за рулем?


Вот простые, но эффективные советы для улучшения сна:



  • Придерживайтесь четкого расписания сна, даже по выходным.

  • Включите в свой распорядок ежедневные физические упражнения.

  • Постарайтесь обеспечить в комнате, где спите, идеальную температуру, звук и свет.

  • Спите на удобном матрасе и подушках.

  • Не употребляйте перед сном алкоголь или кофеин.

  • Выключайте всю электронику в комнате, где собираетесь спать.


Самое главное - сделайте свой сон приоритетом.


Запланируйте сон, как вы планируете любую другую свою повседневную деятельность. Поместите его в свой «список дел», четко придерживайтесь расписания. Не отодвигайте сон на потом, лучше откажитесь от других занятий, но не занимайтесь работой в ущерб сну.

Сколько времени в день вы уделяете сну? Высыпаетесь ли вы при этом? Обязательно поделитесь этой важной информацией с другими!
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