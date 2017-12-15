Вот сколько на самом деле нужно спать в вашем возрасте!

Сколько же на самом деле следует уделять врмени сну?

Они представлены в этой таблице:

Вот как расшифровать эти данные:



Новорождённые от 0 до 3 мес. – 14-17 часов в сутки (ранее было 12-18 часов).



Грудные дети от 4 до 11 мес. – 12-15 часов (ранее было 14-15).



Дети 1-2 лет – 11-14 часов (ранее было 12-14).



Дошкольники от 3 до 5 лет – 10-13 часов (ранее было 11-13).



Школьники от 6 до 13 лет – 9-11 часов (ранее было 10-11).



Подростки от 14 до 17 лет – 8-10 часов (ранее было 8,5-9,5).



Молодые люди от 18 до 25 лет – 7-9 часов (новая возрастная категория).



Взрослые от 26 до 64 лет – 7-9 часов (не изменилось).



Пожилые люди 65 лет и старше – 7-8 часов (новая возрастная категория).



Рекомендации учитывают индивидуальную вариабельность продолжительности сна и используют такие категории:



а) рекомендуется,



b) может быть приемлемым для некоторых лиц,



с) не рекомендуется.



Слепо придерживаться этих общих рекомендаций не стоит. Выбрать оптимальное время для сна вам помогут ответы на такие вопросы:



После 7-часового сна вы чувствуете себя бодрым, продуктивным и счастливым человеком? Или для хорошего самочувствия вам необходимо спать дольше?



У вас есть проблемы со здоровьем, такие как избыточный вес?



Вы испытываете проблемы со сном?



На вашу продуктивность влияет количество выпитого кофе?



Вы чувствуете сонливость за рулем?



Вот простые, но эффективные советы для улучшения сна:



Придерживайтесь четкого расписания сна, даже по выходным.



Включите в свой распорядок ежедневные физические упражнения.



Постарайтесь обеспечить в комнате, где спите, идеальную температуру, звук и свет.



Спите на удобном матрасе и подушках.



Не употребляйте перед сном алкоголь или кофеин.



Выключайте всю электронику в комнате, где собираетесь спать.



Самое главное - сделайте свой сон приоритетом.

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