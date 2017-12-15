33 совета для тех, кто хочет быть здоровым
Кушать, делать сок – сами выбирайте, как лучше употреблять. Питайтесь правильно и будьте здоровы!
Итак, рецепты:
- Для восстановления сил – ? лимона с кожурой, ? грейпфрута, апельсин.
- От простуды – ? лимона с кожурой, ? стакана минералки, апельсин.
- Для уменьшения веса – половина розового грейпфрута и 2 яблока вместо вредного перекуса.
- Очищение крови – сок 3 сладких яблок, 8 ягод клубники.
- Улучшение цвета лица – 2 грозди зеленого или черного винограда, 8 ягод клубники.
- Оздоровление организма – кружок мелко порезанного ананаса, груша, хурма.
- Укрепление иммунитета – пучок петрушки, половина свеклы с ботвой, проросшая пшеница, яблоко, 3 моркови, пучок сельдерея.
- Укрепление нервной системы – 100 граммов капусты, 2 пучка сельдерея, половина помидора.
- Улучшение состояния кожи – 6 морковок, половина болгарского перца.
- Насыщение крови железом – 6 листиков шпината, 4 ветки петрушки, 4 листа салата, ? репы, 5 морковок.
- Очищение организма от токсинов – сок 2-3 морковок, половины огурца, половина свеклы с ботвой.
- От желудка – 100 граммов капусты, 2 пучка сельдерея, половина помидора.
- Укрепление костей – 4 ветки петрушки, половина яблока, 5-6 морковок, 4 капустных листа.
- Укрепление ногтей – 6 морковок или половинка пастернака.
- От бессонницы – 2 ветки сельдерея, пучок петрушки, 5 морковок.
- Оздоровление организма – 6 морковок и половина свеклы с ботвой.
- Для тонуса – половинка свеклы, сок стручков петрушки, 6 морковок.
- Устранение покраснения глаз – 6 морковок и четверть капустной кочерыжки.
- Для желудка – 120 граммов фенхеля, 30 граммов свеклы с ботвой, 2 яблока.
- Здоровье всего организма – 5 морковок, яблоко, пучок петрушки, кружок очищенного картофеля. Сок из 5 морковок, яблока, пучка петрушки. Сок из 3 пучков петрушки, 6 морковок, половины свеклы с ботвой.
- Очищение легких от токсинов – 4 стебля петрушки, 4 стебля водяного кресс-салата, 5 морковок, четверть картошки.
- Укрепление иммунитета – пучок петрушки, 2 головки чеснока, 6 морковок, 2 веточки сельдерея.
- Укрепление ногтей – 3 капустных листа, четверть болгарского перца, 4 морковки, небольшой огурец.
- Гладкая кожа – яблоко, имбирь, 5 морковок.
- Для поджелудочной железы – яблоко, 60 граммов брюссельской капусты, 4 морковки, 5 листиков салата.
- Для тонуса – 6 морковок, 5 стеблей петрушки.
- Восстановление нервной системы – 2 кружка ананаса, 2 веточки сельдерея.
- Для хорошего самочувствия – 5 морковок, яблоко, четверть свеклы с ботвой.
- От простуды – 5 морковок, яблоко, имбирь.
- Очищение кожи – шпинат, листья репы, 6 морковок, 3 зеленых перца, капуста.
- Восстановление организма – 3 редиски, одуванчик, 2 кружка ананаса.
Вот такие вот рецепты – на все случаи жизни! Сохраняйте, чтобы не потерять!
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