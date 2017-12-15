33 совета для тех, кто хочет быть здоровым



Для восстановления сил – ? лимона с кожурой, ? грейпфрута, апельсин.



От простуды – ? лимона с кожурой, ? стакана минералки, апельсин.



Для уменьшения веса – половина розового грейпфрута и 2 яблока вместо вредного перекуса.



Очищение крови – сок 3 сладких яблок, 8 ягод клубники.



Улучшение цвета лица – 2 грозди зеленого или черного винограда, 8 ягод клубники.





Оздоровление организма – кружок мелко порезанного ананаса, груша, хурма.



Укрепление иммунитета – пучок петрушки, половина свеклы с ботвой, проросшая пшеница, яблоко, 3 моркови, пучок сельдерея.



Укрепление нервной системы – 100 граммов капусты, 2 пучка сельдерея, половина помидора.



Улучшение состояния кожи – 6 морковок, половина болгарского перца.



Насыщение крови железом – 6 листиков шпината, 4 ветки петрушки, 4 листа салата, ? репы, 5 морковок.



Очищение организма от токсинов – сок 2-3 морковок, половины огурца, половина свеклы с ботвой.





От желудка – 100 граммов капусты, 2 пучка сельдерея, половина помидора.



Укрепление костей – 4 ветки петрушки, половина яблока, 5-6 морковок, 4 капустных листа.



Укрепление ногтей – 6 морковок или половинка пастернака.



От бессонницы – 2 ветки сельдерея, пучок петрушки, 5 морковок.



Оздоровление организма – 6 морковок и половина свеклы с ботвой.





Для тонуса – половинка свеклы, сок стручков петрушки, 6 морковок.



Устранение покраснения глаз – 6 морковок и четверть капустной кочерыжки.



Для желудка – 120 граммов фенхеля, 30 граммов свеклы с ботвой, 2 яблока.



Здоровье всего организма – 5 морковок, яблоко, пучок петрушки, кружок очищенного картофеля. Сок из 5 морковок, яблока, пучка петрушки. Сок из 3 пучков петрушки, 6 морковок, половины свеклы с ботвой.



Очищение легких от токсинов – 4 стебля петрушки, 4 стебля водяного кресс-салата, 5 морковок, четверть картошки.



Укрепление иммунитета – пучок петрушки, 2 головки чеснока, 6 морковок, 2 веточки сельдерея.





Укрепление ногтей – 3 капустных листа, четверть болгарского перца, 4 морковки, небольшой огурец.



Гладкая кожа – яблоко, имбирь, 5 морковок.



Для поджелудочной железы – яблоко, 60 граммов брюссельской капусты, 4 морковки, 5 листиков салата.



Для тонуса – 6 морковок, 5 стеблей петрушки.





Восстановление нервной системы – 2 кружка ананаса, 2 веточки сельдерея.



Для хорошего самочувствия – 5 морковок, яблоко, четверть свеклы с ботвой.



От простуды – 5 морковок, яблоко, имбирь.



Очищение кожи – шпинат, листья репы, 6 морковок, 3 зеленых перца, капуста.



Восстановление организма – 3 редиски, одуванчик, 2 кружка ананаса.



Очень простые и эффективные рецепты, которые помогут в самых разных случаях.Кушать, делать сок – сами выбирайте, как лучше употреблять. Питайтесь правильно и будьте здоровы!Вот такие вот рецепты – на все случаи жизни! Сохраняйте, чтобы не потерять!