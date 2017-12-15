Вечерняя маска 4-в-1

Содовые двухкомпонентные маски

Очищение

Увлажнение

Отшелушивающий эффект

Борьба с прыщами

Каждая красотка мечтает сохранить молодость лица. Походы в SPA-салон занимают уйму времени и заметно бьют по кошельку. Женщины постоянно находятся в поисках уникального средства, которое будет бережно заботиться и очищать. Трудно представить, но такое средство есть, и оно находится практически в каждом доме – это сода!Сода обладает дезинфицирующим и противомикробным свойством, что способствует очищению кожи. Глубоко проникая, она выводит загрязнения, отмершие клетки, помогая бороться с прыщами и акне. Сода так же дает легкий отбеливающий эффект, выравнивая цвет лица.Для очищающей маски понадобиться пищевая сода и перекись водорода в соотношении 2 к 1. Средство необходимо нанести на лицо, а по истечении 15 минут, легкими массирующими движениями смыть маску. После этого не помешает нанести увлажняющий крем.Сода в дуэте с оливковым маслом великолепно смягчает и увлажняет кожу. Соединяем 1 ложку масла и 2 ложки (столовые) соды. Маску рекомендуется накладывать на чистую кожу и оставлять на 20 минут, потом просто смыть водой.О чудесных свойствах овсянки всем известно. Маска из овсяных хлопьев и соды придаст лицу гладкость и мягко выровняет цвет лица. Для получения средства необходимо смешать 1 ложку соды и 2 ложки хлопьев (здесь берем чайные ложки). Добавляем немного воды и размешиваем. Втираем полученную смесь и оставляем на 20 минут. Смывать маску можно прохладной водой.Эффективная маска против прыщей может быть приготовлена самостоятельно. Смешиваем 1 г соды, по одной ст.л. сливок (желательно 30% жирности) и меда. Наносим чудо-маску на 15 минут, после чего удаляем водой комнатной температуры. Результат не заставит себя ждать.Еще одно средство, помогающее в уходе – освежающая маска. Несколько компонентов способны вернуть эластичность и сияние лицу после тяжелого трудового дня. Перемешиваем в блендере 1 ст.л. пищевой соды, белок одного яйца, мед (достаточно столовой ложки), 1 ч.л. хлопьев овсяных, ? ч.л. яблочного уксуса и половину свежего огурца – маска готова!Нужно помнить — содовые средства не подходят для каждодневного применения!Сода используется не только для уборки или приготовления блюд, но и в косметологии. Сделав раз в неделю чистку содовой маской, можно добиться прекрасного результата!