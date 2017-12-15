Некоторым женщинам опасно принимать гормоны

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Женщины, уже пережившие менопаузу, нередко обращаются к гормональной терапии для поддержания нормального гормонального фона. Однако американские эксперты призывают отказаться от этой практики, если вы хотите предотвратить развитие хронических недугов. Как передает Xinhua,Медики не рекомендуют использовать комбинированную гормональную терапию (эстроген вместе с прогестином или один только эстроген, если уже была менопауза и удалялась матка). Это позволяет снизить риск развития болезней сердца, деменции и инсульта. Специалисты выяснили: эстроген с прогестином могут повышать риск инвазивного рака груди и болезней сердца. А сам по себе эстроген грозит инсультом, тромбами и болезнями желчника. Выводы не относятся к женщинам, столкнувшимся с преждевременной менопаузой или чьи яичники были удалены до прихода менопаузы (хирургическая менопауза).В свою очередь, ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили: заместительная гормональная терапия (ЗГТ) спасает женщин от проблем с памятью, вызванных стрессом. ЗГТ направлена на замещение в организме недостающих гормонов. Так, женщинам назначается эстроген (иногда вместе с прогестероном или аналогичными гормонами).При стрессе в организме активируется гипоталамо-гипофизарно-адреналовая система и выделяется кортизол. Этот гормон препятствует образованию новых клеток и связей в гиппокампе (центре памяти). Исследователи установили, что ЗГТ ослабляет гипоталамо-гипофизарно-адреналовую реакцию на стресс и защищает рабочую память.