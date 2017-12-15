Некоторым женщинам опасно принимать гормоны
Медики не рекомендуют использовать комбинированную гормональную терапию (эстроген вместе с прогестином или один только эстроген, если уже была менопауза и удалялась матка). Это позволяет снизить риск развития болезней сердца, деменции и инсульта. Специалисты выяснили: эстроген с прогестином могут повышать риск инвазивного рака груди и болезней сердца. А сам по себе эстроген грозит инсультом, тромбами и болезнями желчника. Выводы не относятся к женщинам, столкнувшимся с преждевременной менопаузой или чьи яичники были удалены до прихода менопаузы (хирургическая менопауза).
В свою очередь, ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили: заместительная гормональная терапия (ЗГТ) спасает женщин от проблем с памятью, вызванных стрессом. ЗГТ направлена на замещение в организме недостающих гормонов. Так, женщинам назначается эстроген (иногда вместе с прогестероном или аналогичными гормонами).
При стрессе в организме активируется гипоталамо-гипофизарно-адреналовая система и выделяется кортизол. Этот гормон препятствует образованию новых клеток и связей в гиппокампе (центре памяти). Исследователи установили, что ЗГТ ослабляет гипоталамо-гипофизарно-адреналовую реакцию на стресс и защищает рабочую память.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил microb в категорию Разное
Добавить комментарий