Как очистить организм от паразитов с помощью доступного натурального средства

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Яблочный уксус универсальный натуральный продукт, который находит широкое применение, в том числе он поможет очистить организм от паразитов.Выводят глисты специальными таблетками. Однако можно использовать обычный яблочный уксус. Во время еды дайте ребенку выпить разбавленной уксусной воды (на 1 стакан 1 ч. ложка яблочного уксуса — только домашнего). Не заставляйте пить целый стакан, пусть сделает несколько глотков, запивая этим раствором пищу.Яблочный уксус — отличное средство от укусов: он обеззараживает и снимает боль и воспаление. К пораженному месту необходимо приложить ватный тампон, смоченный чистым неразбавленным яблочным уксусом. И боль сразу отступит, а отек пропадет.Можно приготовить специальный раствор из уксуса, обыкновенной поваренной соли и водки (или спирта). Этим раствором протирать открытые участки кожи перед походом в лес или на даче. Солевой уксусно-спиртовой раствор хорошо отпугивает мошку, слепней, комаров, снимает опухоль и воспаление после укусов.Смешайте 1 часть чистого неразбавленного яблочного уксуса с 1 частью растительного масла. Эту смесь хорошо вотрите в волосы, распределив по всей голове. Тщательно замотайте голову полотенцем и подержите в течение часа. После этого несколько раз вымойте голову с шампунем.