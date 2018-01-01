Каждый третий диабетик не принимает назначенных ему лекарств

Каждый третий диабетик не принимает назначенных ему врачом лекарств, опасаясь их побочных эффектов. К такому выводу пришли исследователи из британского Университета Суррея.Их исследование показало, что многие диабетики боятся лекарственного препарата под названием метформин, который считается самым часто выписываемым в мире лекарством при диабете второго типа. Метформин помогает контролировать диабет, снижая уровень глюкозы в крови, который производится печенью. Для многих пациентов с диабетом это лекарство необходимо, однако 30% рецептов никогда не предъявляются в аптеки, как показало исследование.Его авторы решили выяснить, почему пациенты отказываются принимать лекарство от диабета. Оказалось, что всему виной страх перед побочными эффектами метформина. Другие препараты из категории гликозидов отвергаются лишь 23% диабетиками, и еще 20% диабетиков отказываются от приема пиоглитазона.Известно, что метформин у некоторых пациентов вызывает желудочно-кишечные расстройства, включая диарею и вздутие. Ученые, однако, напоминают, что важность приема лекарств от диабета хорошо известна, и пациенты не должны отказываться от тех средств, которые прописывают врачи. В противном случае, диабетиков могут ожидать серьезные осложнения, включая нарушения в работе почек и потерю зрения.