Каждый третий диабетик не принимает назначенных ему лекарств
Их исследование показало, что многие диабетики боятся лекарственного препарата под названием метформин, который считается самым часто выписываемым в мире лекарством при диабете второго типа. Метформин помогает контролировать диабет, снижая уровень глюкозы в крови, который производится печенью. Для многих пациентов с диабетом это лекарство необходимо, однако 30% рецептов никогда не предъявляются в аптеки, как показало исследование.
Его авторы решили выяснить, почему пациенты отказываются принимать лекарство от диабета. Оказалось, что всему виной страх перед побочными эффектами метформина. Другие препараты из категории гликозидов отвергаются лишь 23% диабетиками, и еще 20% диабетиков отказываются от приема пиоглитазона.
Известно, что метформин у некоторых пациентов вызывает желудочно-кишечные расстройства, включая диарею и вздутие. Ученые, однако, напоминают, что важность приема лекарств от диабета хорошо известна, и пациенты не должны отказываться от тех средств, которые прописывают врачи. В противном случае, диабетиков могут ожидать серьезные осложнения, включая нарушения в работе почек и потерю зрения.
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Добавил Ivan в категорию Фармакология
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