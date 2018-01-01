Ученые рассказали, что делать, если ваши нервы сдают
Многие люди неосознанно обращаются к музыке, если им грустно. Все просто: музыка способна успокоить и поднять настроение. А если она применяется в рамках стратегии по лечению депрессии, то можно добиться хороших результатов. Эксперты сделали этот вывод, проанализировав другие научные работы.
Они учли данные 421 человека, страдавшего от депрессии. В целом пациенты начинали демонстрировать меньше симптомов депрессии, если к терапии добавляли музыку.
Плюс, музыкальная терапия снижала тревожность, улучшала функционирование в повседневной жизни, не провоцируя особых побочных эффектов.
Музыкальная терапия бывает разных видов. Так, пассивная терапия подразумевает прослушивание музыки, а активная - игру на инструменте, пение или участие в каком-то музыкальном действе. Неврологи показали: музыкальная терапия активирует зоны мозга, задействованные в регулировании эмоций. Поэтому радостная и грустная музыка производит разный эффект.
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