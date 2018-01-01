Секс в больших количествах наносит вред здоровью

Предел сексуальной активности - индивидуальный показатель, разнящийся у людей. И, по словам ученых, любые попытки контролировать половое влечение могут привести к расстройству психики.Одновременно с этим чрезмерное стремление получить удовольствие от секса может негативно отразиться на здоровье - повысится риск заражения венерическими заболеваниями. В целом ученые сравнили гиперсексуальность, с точки зрения влияния на мозг, с болезнью Паркинсона и биполярным аффективным расстройством.Между тем, другая группа специалистов вычислила оптимальную частоту занятия сексом. По мнению американских специалистов, количество напрямую зависит от возраста людей. Идея проста: в молодости секс нужен чаще, а вот в зрелом возрасте больше ценится способность воздерживаться.Этот вывод ученые сделали по итогам 10-летних наблюдений. Добровольцев разделили на три группы: лица от 18 до 29 лет, лица от 30 до 39 лет, лица от 40 до 49 лет. Для людей из первой группы, по мнению врачей, сексуальные контакты должны происходить минимум 112 раз в год. Суть в высокой концентрации гормонов в теле. Чтобы выровнять гормональный фон, требуются частые занятия сексом.У второй группы нормой были 86 половых актов в год, у третьей - 69 актов. Правда, эксперты оговариваются: для каждой группы существуют исключения, связанные индивидуальными особенностями людей. Они считают, что пожилым людям в целом следует сдерживаться, ведь половой акт - серьезная нагрузка на организм.