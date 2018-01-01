Как правильно "напоить" и "накормить" кожу

Кожа, как и любой живой орган, нуждается в воде и питательных веществах. Но "накормить" и "напоить" ее не так просто, потому что она сама противится проникновению витаминов и молекул воды извне.Кожа состоит из трех слоев. Наружный — эпидермис. Он словно плащ надежно укрывает лежащие под ним слои от внешних воздействий. Клетки в глубине эпидермиса делятся и постепенно двигаются к поверхности, где отмирают и превращаются в тонкий роговой покров. Когда наша кожа шелушится, это отваливаются ороговевшие (мертвые) клетки.Под эпидермисом располагается дерма, еще ниже — гиподерма. Согласно законам большинства стран, косметическое средство может воздействовать только на эпидермис, проникать в дерму и гиподерму оно не должно, потому что оттуда с кровью чужеродные вещества могут распространиться по всему организму и причинить вред. К примеру, в кремы запрещено добавлять гормоны, потому что вместе с ними из эпидермиса в дерму могут попасть вода, масла, кислоты и белки.