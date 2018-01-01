Назван витамин, который помогает бороться с половыми проблемами

Ученые нашли витамин, принимая который мужчины могут бороться со своими половыми проблемами. Оказалось, что в этом помогает витамин В3 (никотиновая кислота).

Было проведено исследование, в котором мужчины принимали каждый день витамин В3 по 500 мг в форме таблеток. Это продолжалось 12 недель, и привело к тому, что у мужчин страдающих импотенцией начали наблюдаться улучшения.

Специалисты говорят о том, что улучшения происходят за счет лучшего притока крови к тазу и плюс очистки сосудов, которому способствует ниацин.

Испытания продолжаются и вполне возможно, скоро этот метод будут применять к мужчинам, имеющим импотенцию.
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