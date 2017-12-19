Как приготовить имбирную воду для похудения

Борьба с лишним весом для многих является очень трудной задачей. Бывают случаи, когда несмотря на невероятно строгую диету и занятия спортом, килограммы все равно не покидают тело так быстро, как того хотелось бы.Причины могут быть очень разнообразны, но наиболее распространенными являются задержка жидкости в организме и медленный обмен веществ (метаболизм).Вот основные трудности, которые препятствуют достижению поставленной цели, но есть и способы с ними справиться.В этом смысле вода является превосходным союзником. Она помогает лучше переваривать пищу и активизирует почки, отвечающие за выведение жидкостей из организма.Вместе с ними из организма выводятся токсины, которые в противном случае превратились бы в жиры в области бедер и живота.Попадая в желудок, вода уже начинает работать. А поскольку это чистое вещество, пищеварительная система работает без особых усилий.Так вы ускоряете свой обмен веществ, не вредя при этом организму.Но в воду можно добавить и другие ингредиенты, чтобы усилить ее полезные свойства.Вариантов масса, но наиболее полезным из них станет имбирная вода, отмечают диетологи.Благодаря своим свойствам, имбирная вода помогает привести значения сахара в крови к тем значениям, при которых нашему организму будет легко справляться со всеми своими функциями.При этом не важно, сколько вы ее выпьете: вы получите необходимую глюкозу, ни больше, ни меньше.А это является одним из ключевых моментов при борьбе с лишним весом, потому что весь сахар, который не усваивается, превращается потом в жир, и, как следствие, в лишние килограммы.Кроме того, имбирная вода помогает предотвратить развитие диабета или смягчить его течение (если он уже имеет место), без каких-либо побочных эффектов.Питательный состав этого корня способствует выработке желудочных соков. Эти вещества облегчают расщепление пищи, усвоение полезных веществ и выведение вредных.Еще имбирь содержит большое количество пищевых волокон, а потому работа органов пищеварительной системы существенно упрощается. Только имейте в виду следующее: важно не количество калорий, а то, что происходит у нас внутри с пищей, которую мы съели.Да, на протяжении многих лет низкокалорийные диеты были очень популярны, но несмотря на это важно сосредоточить свое внимание на том, как наше тело принимает ту или иную пищу.Если вы это поймете, то будете точно знать, когда и что можно съесть. И все это без постоянного судорожного подсчета калорий в голове.Возвращаясь к калориям, вышеупомянутые диеты были основаны на принципе сжигания большего количества, чем то, что потреблялось. Это означает, что необходимо поддерживать внутреннюю температуру тела на определенном уровне.Однако, это тепло затормозит задержку жидкостей, так как вызовет внутреннее потоотделение.Рекомендуем пользоваться данным эффектов в ночное время, тогда все пройдет максимально естественно.Наконец, имбирь повышает уровень серотонина, а значит, вы будете лучше спать и хорошо отдохнете.Ингредиенты: 6 чашек воды (1,5 л), 5 столовых ложек тертого имбиря (50 г), сок 2 лимонов.Способ приготовления:Поставьте воду на огонь, когда она закипит, добавьте имбирь.Дайте повариться в течение 1-2 минут и снимите с огня.Дайте остыть минут 10.Процедите содержимое, добавьте лимонный сок и можете пить.Лучше всего потреблять этот напиток с утра натощак.Для того чтобы данный рецепт имел желаемый эффект, необходимо пить его ежедневно. Тогда результаты будут заметны уже в среднесрочной перспективе.Это тоже важно знать, чтобы не отчаиваться и не бросать все «на полпути», когда вы не увидите мгновенных результатов.Еще, несмотря на рекомендацию принимать этот напиток в первые часы дня, можете пить его и в другое время. Он не потеряет своих свойств, если вы перельете его в термос и будете пить в течение дня.Ограничений по количеству нет, можете выпить столько, сколько вам захочется. Имбирная вода действительно станет вашим верным союзником в борьбе с лишним весом. Это очень питательная и полезная добавка к вашему рациону.Не сомневайтесь и обязательно попробуйте, этот напиток оптимизирует все функции вашего тела и обеспечит баланс сил.Попробуйте пить его каждый день в течение нескольких недель, а потом поделитесь с нами своим опытом!