Высокая температура: 5 натуральных средств в помощь

Центр терморегуляции находится в основании головного мозга, гипоталамусе, и «установлен» на точке 36,6 градусов по Цельсию. Температура тела меняется в течение дня (понижается или повышается более чем на 2 градуса), минимальная температура бывает рано утром, а максимальная – вечером.На протяжении жизни человек сталкивается с ситуацией, когда привычная температура тела повышается. Этому могут поспособствовать заболевания, кроме того, повышение температуры может быть вызвано, например, тепловым ударом.При высокой температуре после консультации с врачом можно использовать средства народной медицины.Как укрепляющее средство пить настой травы (2 ст.л. сырья залить 0,5 л кипятка, настаивать до охлаждения) по 1 стакану 3 раза в день.При ознобе и жаре пить теплым настой цветков (1ст.л. сырья на 200 м кипятка) по полстакана 2-3 раза в день.Как жаропонижающее средство пить настой травы (1ч.л. сырья на 200 мл кипятка) по полстакана 3-4 раза в день.При высокой температуре пить настой листьев (10 г на 200 мл кипятка) по трети стакана 3 раза в день.При горячечных состояниях плоды утоляют жажду.