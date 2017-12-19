Ученые объяснили, почему люди не могут найти себе пару

Опубликованы результаты исследования.Оказалось, что неспособность найти спутника жизни обусловлена эволюционными процессамиИсследователи выяснили, что умение подобрать себе пару зависит не от характера человека, а имеет гораздо более глубокие корни, связанные с процессом эволюции. Ранее считалось, что люди могут быть одиноки из-за своей робости и стеснительности. Однако это оказалось не совсем так.Исследователи из кипрского университета в Никосии в своем труде, опубликованном в журнале Personality and Individual Differences, пришли к выводу, что человек в процессе эволюции был приспособлен для жизни совершенно в иной среде обитания, чем сейчас.По мнению экспертов, половое влечение регулируется у человека на генном уровне и эти инстинкты формировались в тех условиях, где жили его предки. Однако за последние пару столетий эта среда обитания кардинально изменилась.Львиная доля этих инстинктов была сформирована тогда, когда родственники решали, за кого отдавать свою дочь замуж или на ком женить сына. Однако стремительно поменявшиеся условия просто не дали возможности человечеству адаптироваться к новой среде.