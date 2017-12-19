Ученые выяснили, какие мужчины нравятся женщинам больше всех

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Чем мужчина сильнее, тем более он привлекателен в глазах женщин, установили австралийские исследователи. Результаты работы были опубликованы в журнале Royal Society journal Proceedings B.Исследователи показали 160 не состоящим в отношениях женщинам фотографии мужских тел (лица в кадр не попали) и попросили участниц оценить их привлекательность. Выяснилось, что наиболее привлекательным участницы единогласно признали самое мускулистое и сильное на вид тело. Дополнительным фактором, определяющим привлекательность, оказался высокий рост. Лишний вес женщины сочли некрасивым, однако если мужчина при этом был сильным, он все же выглядел для участниц привлекательным.«Ни одна женщина не сочла привлекательным более слабое или женственное тело», — отмечают исследователи. Результаты исследования противоречат популярной теории, согласно которой существует определенный порог физического развития, после которого мужское тело уже не так привлекает женщин. Сторонники теории объясняют это явление тем, что, хотя сильные мужчины выгодны для обеспечения семьи ресурсами, они менее склонны этим заниматься, чем мужчины послабее, что и делает их менее привлекательными.Однако исследование показывает, что, даже если такие недостатки у сильных мужчин действительно существуют, на женских предпочтениях они не сказываются.