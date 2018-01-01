Найдено спасение от бессонницы

Ученые из Колумбийского университета (США) нашли способ победить бессонницу.Предотвратить проблемы со сном помогут специальные очки, снабженные янтарными линзами, сообщается в Journal of Psychiatric Research.Поскольку современные люди много времени проводят за компьютером и другими всевозможными гаджетами, они видят много холодного синего цвета, который излучают дисплеи. Подобный свет подавляет выработку мелатонина – гормона, регулирующего суточные ритмы. Это повышает тревожность, вызывает проблемы со сном.Ученые придумали специальные очки с линзами, окрашенными в янтарный цвет, блокирующие синий свет экранов. 14 добровольцев, у которых наблюдалась бессонница, приняли участие в эксперименте. Часть из них носили очки с простыми стеклянными линзами, другим выдали очки с янтарными линзами.Выяснилось, что использование специальных линз продлило сон на 30 минут. Участники эксперимента отмечали, что качество их сна улучшилось, симптомы бессонницы отступили.Ранее стало известно, что отсутствие достаточного для организма количества сна или хроническая бессонница могут серьезно изменить характер человека.