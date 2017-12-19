Страсть к селфи врачи назвали психическим заболеванием

Непреодолимое желание делать селфи и публиковать их в соцсетях – это психическое заболевание, считают индийские психологи. Исследование было опубликовано в журнале International Journal of Mental Health and Addiction.Термин «селфитис» впервые появился в сообщении на сайте выдуманных новостей, однако теперь исследователи пришли к выводу, что пристрастие к селфи действительно можно считать болезнью. Используя данные, собранные при работе с группой из 200 участников, они разработали шкалу, по которой можно оценить тягу человека делать селфи от 1 до 100. Далее они протестировали ее на 400 добровольцах. Тест на зависимость от селфи включает 20 утверждений наподобие «Я чувствую себя более популярным, когда выкладываю селфи в соцсетях» и «Когда я не выкладываю селфи, я чувствую себя оторванным от своих сверстников».Пограничной стадией расстройства авторы работы считают случаи, когда человек делает селфи до трех раз в день, но не публикует их в соцсетях. После того, как человек начинает публиковать селфи, наступает острая фаза заболевания. И, наконец, хронический селфитис – это состояние, при котором человек ощущает неконтролируемую потребность постоянно публиковать селфи и делает это более шести раз в день.Типичный пациент с селфитисом – это человек, стремящийся привлечь к себе внимание, страдающий от неуверенности в себе. Он надеется, что публикация селфи позволит ему улучшить свое социальное положение и почувствовать себя частью коллектива. Ученые надеются, что признание тяги к селфи реальным заболеванием позвол