Новое лекарство может быть эффективно при мышечной дистрофии Дюшенна

Ученые из Saint Louis University (США) обнаружили новый препарат, который предотвращает фиброз и потерю функций мышц при мышечной дистрофии Дюшенна. Новый препарат, который испробовали пока только на животных, кажется многообещающим средством для борьбы с этим заболеванием. О тестировании препарата рассказывается в журнале Nature journal Scientific Reports.Мышечная дистрофия Дюшенна – это генетическое заболевание, связанное с нарушением строения мышечных волокон и сцепленное с Х-хромосомой. Продолжительность жизни людей с мышечной дистрофией Дюшенна, получающих доступное на сегодняшний день лечение, составляет около 25 лет.Сотрудники Saint Louis University обнаружили, что белок-рецептор REV-ERB играет ключевую роль в регенерации мышц. Этот белок также регулирует другие важные процессы, к примеру, сон. Исследование показало, что REV-ERB является потенциальной мишенью для лекарств от мышечной дистрофии Дюшенна.Ученые установили, что препарат SR8278, ингибирующий REV-ERB, стимулировал регенерацию мышц. Лекарство увеличивало мышечную массу, положительно влияло на мышечную функцию, препятствовало фиброзу мышц и деградации мышечного белка у мышей. Вероятно, скоро жизнь людей, страдающих от мышечной дистрофии Дюшенна, тоже может измениться в лучшую сторону.