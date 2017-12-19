В США выяснили влияние еды на настроение
В ходе эксперимента ученые предлагали жителям разных стран заполнить онлайн-опросник. В нем они подробно описывали свое привычки в еде, говорили о том, какие продукты едят чаще всего, и рассказывали о психологическом состоянии.
Полученные данные позволили сделать вывод, что человеку в возрасте от 18 до 29 лет для хорошего настроения важно иметь в рационе мясо. Блюда из него, появляющиеся на столе регулярно, способствуют накоплению в мозге химических веществ, в том числе серотонина и дофамина. Они улучшают настроение и дают чувство удовлетворения.
Те из опрашиваемых указанной возрастной группы, что питались мясом менее трех раз в неделю, и при этом вели малоподвижный образ жизни без занятий спортом, более подвержены психологическим расстройствам.
Начиная от 30 лет, настроение людей может подняться, если включить в рацион фасоль и артишоки. Пить лучше всего красное вино или зеленый чай.
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Добавил stefan в категорию Разное
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