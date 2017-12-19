В США выяснили влияние еды на настроение

Специалисты из Бингемтонского университета США установили, что потребляемая пища оказывает разное влияние на людей различных возрастных категорий.В ходе эксперимента ученые предлагали жителям разных стран заполнить онлайн-опросник. В нем они подробно описывали свое привычки в еде, говорили о том, какие продукты едят чаще всего, и рассказывали о психологическом состоянии.Полученные данные позволили сделать вывод, что человеку в возрасте от 18 до 29 лет для хорошего настроения важно иметь в рационе мясо. Блюда из него, появляющиеся на столе регулярно, способствуют накоплению в мозге химических веществ, в том числе серотонина и дофамина. Они улучшают настроение и дают чувство удовлетворения.Те из опрашиваемых указанной возрастной группы, что питались мясом менее трех раз в неделю, и при этом вели малоподвижный образ жизни без занятий спортом, более подвержены психологическим расстройствам.Начиная от 30 лет, настроение людей может подняться, если включить в рацион фасоль и артишоки. Пить лучше всего красное вино или зеленый чай.