Как мы сами портим свое зрение

Если проблемы со зрением вызваны плохой наследственностью или особенностями организма, то предотвратить их будет невозможно.Однако, очень часто причиной проблем со зрением являются ошибки. Узнайте, как нужно ухаживать за контактными линзами, и почему в конце рабочего дня вы ощущаете сухость в глазах.Солнцезащитные очки не для придания стиля образу и даже не для удобства. Их назначение – защита сетчатки глаза от ультрафиолетового излучения. Ожог от ультрафиолета может быть очень серьезным, поэтому в солнечную погоду всегда следует надевать темные очки, а при использовании линз нужно выбирать модели с защитой от ультрафиолета. Ни при каких обстоятельствах нельзя смотреть на солнце без защиты, это приводит к необратимым последствиям для глаз. Находиться в солярии еще опаснее, чем под открытым солнцем, там ультрафиолетовые лучи намного сильнее и агрессивнее, они становятся причинами ожогов и воспалений на глазах. Не менее опасен солнечный свет, отраженный от снега, воды, песка и бетона.Линзы таят в себе как преимущества, так и недостатки. Ходить в линзах намного удобнее, чем в очках, их не нужно поправлять, от них не болит голова, с ними можно забыть, что вы плохо выглядите. Но использование линз повышает вероятность занести в глаза инфекцию, особенно если делать это неправильно. Может показаться, что использование однодневных линз повторно не опасно, но они для этого не предназначены, это чревато бактериальным заражением.Нельзя находиться в линзах дольше времени, на которое они рассчитаны, нельзя меняться линзами с другими людьми, нельзя спать в линзах.Запрет распространяется и на посещение душа или бассейна в линза, контактные линзы категорически нельзя мочить, это наносит вред не только линзам, но и глазам, вплоть до слепоты.Главным аспектом защиты глаз от инфекций будет дезинфекция многоразовых линз. Дезинфицирующая жидкость не должна использоваться повторно, выбирать линзы и раствор можно только после консультации со специалистом. Важно не перепутать местами левую и правую линзу и не трогать латексную поверхность грязными руками.Иногда очень хочется потереть глаза руками, это снимает напряжение и расслабляет, но при этом заносит в глаза много бактерий и вызывает конъюнктивит. Также любители потереть глаза руками рискуют заработать кератоконус, при этом заболевании роговица глаз становится тоньше и приобретает конусообразную форму. Если что-то попало в глаз, то не нужно пытаться достать соринку руками, этим вы только загоните ее дальше, нужно начать быстро моргать, тогда в глазу образуются слезы и вымоют загрязнение.Девушкам бывает очень жалко расстаться с любимой тушью или карандашом для глаз даже после истечения срока годности. Использование просроченной косметики провоцирует инфицирование глаз, по этой причине стоит хранить средства для глав в течении длительного времени. Самый опасный трюк – это разбавление туши водой или лосьонами, если тушь затвердела, ее нужно незамедлительно выкинуть.Если после рабочего дня вы чувствуете, что ваше зрение падает, значит, вы очень долго смотрели на экран компьютера или смартфона. Причина в том, что, глядя на экран компьютера вы реже моргаете, в глазах выделяется меньше слезной жидкости, появляется дискомфорт от сухости в глазах и усталость. Если терпеть эти ощущения в течении 20 минут, то зрение начнет ощутимо падать. Американские офтальмологи разработали правило «20-20-20», оно гласит, что каждые 20 минут проведенные у экрана вы должны отвлекаться и смотреть как минимум 20 секунд на объект хотя бы в 20 футах (6 метрах) от вас. Переводите взгляд с экрана на дерево за окном, тогда напряжение в глазах станет ниже.Любая работа по дому представляет потенциальную опасность для глаз. Надевая защитные очки перед тем, как начать косить газон или проводить уборку сильными химикатами, вы не будете выглядеть глупо, вы будете защищать свои глаза от повреждений.Даже если ваше зрение не дает вам повода для беспокойства необходимо один раз в два года посещать офтальмолога с целью плановой проверки зрения. Людям, которые носят очки или линзы, необходимо проверять зрение как минимум раз в год, диагностика покажет, не пора ли поменять параметры оптики.Такие капли являются выходом для редкого использования, к примеру, когда после бессонной ночи глаза стали красными, а с утра нужно выглядеть бодрым и работоспособным. Слишком частое использование капель от покраснений дает обратную реакцию, после закапывания глаза начинают краснеть еще сильнее. Чаще всего глаза краснеют по двум причинам, от конъюнктивита или по причине лопнувших сосудов, в обеих ситуациях краснота спадает через одну-две недели. Если по истечении указанного срока краснота не проходит, то это повод для незамедлительного обращения ко врачу.