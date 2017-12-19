Ученые назвали распространенную причину выкидышей

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Бытовые приборы, устройства беспроводной связи, линии электропередач испускают неионизирующее электромагнитное излучение. И они, предупреждают американские ученые, опасны для беременных женщин. Из-за такого излучения у женщины может произойти выкидыш.Был проведен эксперимент с участием более 900 беременных женщин. Они постоянно носили с собой устройства, фиксирующие интенсивность электромагнитного излечения. При этом женщины вели дневник, описывая свой распорядок дня и самочувствие. Оказалось, у женщин, испытывавших на себе слабое воздействие электромагнитных полей, выкидыш произошел в 10,4% случая. Высокая интенсивность воздействия повышала показатель выкидышей до 24,2%.Кстати, непереносимость электроприборов признали поводом для присвоения инвалидности. Пособие по инвалидности суд Франции назначил 39-летней Марине Ришар, которая заявила, что страдает аллергией на электромагнитное излучение различного рода устройств. Для нее представляют опасность даже мобильные телефоны.Большинство стран не признают аллергию на излучение медицинским диагнозом. Но показания самих аллергиков говорят о том, что проблема не надумана. По словам людей с аллергией на излучение, телевизоры, мобильные телефоны, роутеры и прочие устройства вызывают от легкого дискомфорта до серьезного снижения качества жизни.Между тем, ученые не нашли достаточно доказательств тому, что электромагнитное излучение может приводить к усталости, головной боли, тошноте, учащенному сердцебиению. Однако Ришар, живущая в отдалении от цивилизации, в горах, доказала: из-за симптомов аллергии она не может нормально работать. Суд был вынужден назначить ей пособие по инвалидности размером примерно 800 евро в месяц на ближайшие три года.