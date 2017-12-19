8 противовоспалительных и очищающих средств для здоровья почек

Воспаление почек – целая группа заболеваний, вызывающая нарушение фильтрационной и выделительной функций органов. Воспалительные заболевания почек встречаются чаще других патологий выделительной системы. Замечено, что вследствие морфо-анатомических особенностей системы выделения женщины больше подвержены этой проблеме.- Инфекция. Возбудители инфекционных процессов – бактерии, грибки, простейшие, проникающие в почки.- Аутоиммунные болезни, связанные с нарушением иммунитета, вызывающие образование антител, повреждающих нефроны почек.- Проникновение в организм токсинов (соли тяжелых металлов, алкоголь, соединения бензола, алкалоиды некоторых растений, ядовитые грибы), разрушающих почечные клетки, вызывающих воспаление почек.- Травмы, связанные с нарушением целостности органа, вызывающие последующее воспаление почек.- Мочекаменная болезнь, следствием которой является воспаление почек.При воспалительных заболеваниях почек в числе прочих средств после консультации с врачом можно использовать проверенные веками травяные сборы.Требуется: 8 ст. л. травы зверобоя, 8 ст. л. листьев толокнянки, 6 ст. л. травы хвоща, 6 ст. л. почек березы, 4 ст. л. рыльцев кукурузы, 4 ст. л. травы спорыша, 4 ст. л. травы грыжника, 4 ст. л. цветков душицы, 3 ст. л. корня одуванчика, 500 мл воды.2 ст. л. смеси настоять в течение 12 часов в воде, кипятить 10 минут, процедить.Пить по 100 г 4 раза в день через 1 час после еды.Требуется: 4 ст. л. травы адониса, 5 ст. л. листьев толокнянки, 3 ст. л. почек березы, 3 ст. л. корня и листьев одуванчика, 2 ст. л. травы хвоща, 200 мл кипятка.7 г смеси настоять в духовке в стакане кипятка, процедить.Пить по 1 ст. л. 6–8 раз в день, соблюдать молочную бессолевую диету.Требуется: 2 ст. л. цветков цмина песчаного, 2 ст. л. почек березы, 2 ст. л. травы зверобоя, 2 ст. л. травы плауна, 2 ст. л. корня одуванчика, 1 ст. л. травы грыжника, 1 ст. л. липового цвета, 1 ст. л. цветков ромашки аптечной, 4 ст. л. плодов шиповника, 500 мл воды.2 ст. л. смеси залить водой, прокипятить в течение 15 минут, настоять втечение 2 часов, процедить.Принимать по 50 г через 1 час, 2–4 раза в день.Требуется: 1 ст. л. соломы зеленого овса, 1 ст. л. плодов рябины красной, 1 ст. л. плодов шиповника, 1 ст. л. корня и травы одуванчика, 1 ст. л. травы чабреца, 1 ст. л. травы спорыша, 1 ст. л. побегов туи, 400 мл кипятка.1 ст. л. смеси залить кипятком, настоять в течение 3 часов, процедить.Принимать по 150 г 1–2 раза в день.Требуется: 1 ст. л. травы и корня цикория, 1 ст. л. травы и корня одуванчика, 1 ст. л. корзинок цветков цмина песчаного, 1 ст. л. Травы спорыша, 1 ст. л. цветков ромашки аптечной, 1 ст. л. почек березы, 500 мл воды.20 г смеси залить водой, настоять в течение 8 часов, прокипятить в течение 10–15 минут, процедить.Пить по 100 г 4 раза в день через 1 час после еды.Требуется: 15 г корня одуванчика, 15 г корня лопуха, 15 г корня цикория, 10 г травы спорыша, 10 г травы хвоща, 20 г листьев толокнянки, 20 г цветков душицы, 30 г измельченных плодов шиповника, 500 мл воды.1,5 ст. л. смеси залить водой, кипятить 10 минут, настоять в течении 1–2 часов, укутав. Процедить.Пить по 100 г 4 раза в день через 1 час после еды.Требуется: 2 ст. л. корня одуванчика, 2 ст. л. листьев полыни чернобыльника, 3 ст. л. листьев толокнянки, 2 ст. л. травы хвоща, 3 ст. л. семян моркови, 2 ст. л. семян укропа, 400 мл воды.1 ст. л. смеси залить водой, настаивать в тепле в течение 12 часов, кипятить в течение 5 минут, процедить.Принимать по 100 г 4 раза в день через 1 час после еды.Требуется: 1 ст. л. корня одуванчика, 1 ст. л. корня лопуха, 1 ст. л. листьев толокнянки, 1 ст. л. травы грыжника, 1 ст. л. травы спорыша, 1 ст. л. кукурузных рылец, 1 ст. л. сухих створок фасоли, 200 мл кипятка.1 ст. л. смеси залить кипятком, настоять на ночь, процедить.Принимать по 200 г 4 раза в день через 1 час после еды.