Упражнения для глаз, которые реально работают

Нашим глазам, как и нашему телу, необходимы тренировки. Особенно если мы много времени проводим за компьютером или читаем. Медики об упражнениях, которые помогут справиться с усталостью глаз и даже уменьшат вероятность возникновения и развития близорукости.«Миопия, или близорукость, очень часто обусловлена наследственностью. В семье, где у одного из родителей диагностирована миопия, риск развития её у ребёнка составляет от 15% до 30%. Если оба родителя близорукие, то риск увеличивается до 85%. По наследству передаётся предрасположенность к изменениям в синтезе белка соединительных тканей (коллагена), который необходим для построения склеральной оболочки глаза», - говорит врач-офтальмолог Владимир Золотарёв.Однако фактор наследственности ? это не основная причина развития близорукости. Чрезмерные зрительные нагрузки, а также неполная коррекция зрения — главные катализаторы развития миопии.Любая профилактика заболеваний глаз сводится к здоровому образу жизни. Для предупреждения миопии важны дозированная зрительная нагрузка, полноценное и разнообразное питание, прогулки на свежем воздухе, правильная осанка за рабочим столом, разумное ограничение времени просмотра телевизора и использования электронных устройств, здоровый сон и регулярные упражнения.Сядьте прямо. Шея немного вытянута вверх, голова неподвижна.Быстро моргайте в течение 1?2 минут. Важно, чтобы движения были очень лёгкими, ни в коем случае нельзя зажмуриваться. Некоторые офтальмологи предлагают представить, что ваши веки — это крылья бабочки.Если вы делаете упражнения во время работы за компьютером, после каждого «подхода» минуту посидите, закрыв глаза.Сядьте на стул. Выпрямите спину. Взгляд направлен вперёд.Переведите взгляд влево, затем вправо, вверх и вниз. Следите за тем, чтобы голова оставалась неподвижной, а амплитуда движений глаз была максимальной.«Нарисуйте» глазами круг. Сначала в правую сторону, затем влево.Переведите взгляд по диагонали в правый верхний угол, затем в левый нижний, в левый верхний и в правый нижний.«Нарисуйте» взглядом вертикальную восьмёрку. Затем горизонтальную.«Что делать, если вы вынуждены много времени проводить за монитором? Особенность работы за компьютером такова, что человек длительное время фокусирует зрение на одном и том же расстоянии. Соответственно, цилиарная мышца, которая отвечает за способность глаза фокусироваться на разных дистанциях, при работе за компьютером постоянно напряжена, что может привести к развитию близорукости. Кроме того, при работе с цифровыми гаджетами возникает синдром сухого глаза, когда пересушивается слизистая, появляется чувство жжения, рези в глазах, головная боль. Для сохранения здорового зрения важно соблюдать основное правило: каждые 20 минут отвлекаться от монитора и фокусировать взгляд на предметах, расположенных на разном расстоянии вдали», - отмечает врач-офтальмолог, руководитель Essilor Academy Россия Владимир Золотарёв.На окне, на уровне глаз, прикрепите небольшой кусок бумаги или пластилина.Встаньте на расстоянии примерно 40 сантиметров от окна.Посмотрите на объект за окном. Через несколько секунд переведите взгляд на метку. Повторите несколько раз. Важно, чтобы голова оставалась неподвижной.Если вы не можете подойти к окну, сделайте другой вариант этого упражнения. Посмотрите вдаль на какой-либо объект и пристально рассматривайте его 15?20 секунд. После этого переведите взгляд на наручные часы или на ладонь.Закройте глаза.Тремя пальцами левой руки легко надавите на левый глаз, правой ? на правый.Задержите руки на 2?3 секунды.Повторите несколько раз.Потрите ладони друг о друга до появления ощущения тепла.Закройте глаза, положите на них ладони, но неплотно ? так, чтобы вы могли открывать и закрывать глаза. Убедитесь, что свет не проходит сквозь пальцы.Локти можно поставить на стол.Расслабьтесь и постарайтесь почувствовать тепло ваших ладоней.Представляйте чёрные фигуры. Останьтесь в этом положении на несколько секунд.