Как и зачем снизить количество соли в рационе

Чайная ложка соли содержит 2 325 мг натрия — это больше, чем рекомендованная суточная норма. К тому же натрий есть в большинстве обработанных продуктов и полуфабрикатов. Он необходим организму, так как помогает поддерживать жидкостный баланс и передавать нервные импульсы. Ещё он влияет на сокращение и расслабление мышц. Но натрий может и негативно влиять на здоровье.За содержанием натрия в организме следят почки. Когда его мало, они запасают его, а когда много — выводят излишки с мочой. Если по какой-то причине почки не справляются, натрий начинает накапливаться в крови. А так как он притягивает и удерживает воду, объём крови увеличивается, возрастает нагрузка на сердце, повышается артериальное давление. Всё это факторы развития сердечно-сосудистых заболеваний.Рекомендованное количество натрия в день — менее 2 300 мг. Но это верхнее значение. Старайтесь ещё снизить дозу, особенно если у вас повышенная чувствительность к натрию.Все обработанные продукты: мучные изделия, колбасы и сыры, консервы, фастфуд и готовые блюда. В них обычно много соли и других добавок.Естественные источники: овощи, молочные продукты, мясо, морепродукты. Например, в стакане молока около 100 мг натрия.Заправки. Например, одна чайная ложка (15 мл) соевого соуса содержит 1 000 мг натрия.Ешьте больше свежих овощей и фруктов. Также покупайте свежее мясо, а от колбасы, сосисок и ветчины откажитесь.Если покупаете готовые продукты, выбирайте те, на которых есть пометка о низком содержании натрия. Не покупайте крупы с добавлением специй, отдавайте предпочтение обычным.Старайтесь не добавлять соль при готовке.Используйте меньше заправок. Соевый соус, майонез, кетчуп, горчица — все они содержат много натрия. Чтобы улучшить вкус блюд без соли, добавляйте травы и специи, сок и цедру цитрусовых.Вкус не поможет определить, много ли в продукте натрия. Поэтому всегда смотрите на этикетке пищевую ценность. В ней должно быть указано содержание соли и других ингредиентов, содержащих натрий, например:Глутамат натрия (Е621).Пищевая сода (бикарбонат натрия).Разрыхлитель.Гидрофосфат натрия.Альгинат натрия.Цитрат натрия.Нитрит натрия.Старайтесь избегать продуктов, в которых содержание натрия на порцию превышает 200 мг. Для этого обратите внимание, сколько в упаковке порций. Эта информация тоже должна быть указана в пищевой ценности.В магазинах много продуктов с надписью «меньше натрия» или «без соли», но это не значит, что во всех них действительно мало натрия. Обычно такие надписи означают следующее:«Без соли». Каждая порция содержит менее 5 мг натрия.«C пониженным содержанием натрия». Содержание натрия снижено как минимум на 50% по сравнению с обычным.«Без добавления соли». В процессе обработки не добавляли соли, тем не менее сами ингредиенты могут содержать много натрия.Можно приучить себя есть меньше соли. Просто постепенно сокращайте её количество. Для начала используйте несолёные приправы, а количество соли в день ограничьте четвертью чайной ложки. Уберите солонку со стола. Со временем вы привыкнете, и некоторые продукты даже станут казаться вам пересоленными.