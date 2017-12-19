Язвенная болезнь и мед: лучшие рецепты

Мед – это натуральный продукт, дарованный нам природой. Мед изготавливают медоносные пчелы из нектара, сладких соков, пади – сладковатой жидкости, содержащей сахароподобные вещества. Свежий мед представляет собой сладкий, густой сироп, но со временем он начинает загустевать, кристаллизоваться, каковой процесс, кстати говоря, свидетельствует о хорошем качестве меда. Наиболее целебным считается густой мед, в котором содержится мало жидкости.В меде содержатся провитамин А, витамины группы В, С, К, РР, микроэлементы, антибактериальные вещества. Мед легко усваивается организмом, имеет высокую энергетическую ценность, обогащает организм полезными веществами.В народной медицине мед с незапамятных времен использовался для лечения многих заболеваний, в том числе связанных с нарушением работы желудочно-кишечного тракта.Для лечения желудочно-кишечных заболеваний рекомендуются следующие медовые смеси:• 2 ст. л. меда, 400 мл картофельного сока. Все тщательно смешать. Принимать 2 раза в день по 200 мл утром натощак и на ночь;• листья алоэ (лечебными свойствами обладает растение от 3 лет) поместить в темное и прохладное место (оптимальная температура – 4–8°С) на 2 недели, после этого листья помыть, измельчить и залить кипятком в соотношении 1:3. Настаивать в течение 1,5 ч, затем сок отжать, смешать с грецкими орехами и медом в соотношении 1:5:3 соответственно. Принимать за 30 мин до еды 3 раза в день по 1 столовой ложке;• мед и сок подорожника смешать в равных количествах, варить на слабом огне в течение 20 минут. Принимать за 20 мин до еды 3 раза в день по 1 столовой ложке. Это средство рекомендуется при пониженной и нормальной секреции желудочного сока;• сок ревеня из листьев и корней смешать с медом в соотношении 10:1. Принимать 3 раза в день по 1 ст. л.;• мед смешать с теплой водой в соотношении 1:10. При повышенной кислотности принимать за 2 часа до еды по 200 мл, пить медленно. При пониженной кислотности это же средство в том же количестве принимать за 5 минут до еды, пить залпом;• корень солодки, ольху серую (из шишек, собранных в сентябре – марте), ромашку аптечную (по 20 г) залить кипятком (250 мл). Настаивать в течение 45 мин. Процедить, нагреть и добавить 25 г меда, тщательно смешать. Принимать после еды и на ночь по 100 мл;• компресс, сделанный из меда и муки в равных количествах, помогает при коликах и болях. Компресс нужно накладывать на область желудка на 20–30 мин. Он довольно хорошо снимает боль