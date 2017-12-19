Язвенная болезнь и мед: лучшие рецепты
В меде содержатся провитамин А, витамины группы В, С, К, РР, микроэлементы, антибактериальные вещества. Мед легко усваивается организмом, имеет высокую энергетическую ценность, обогащает организм полезными веществами.
В народной медицине мед с незапамятных времен использовался для лечения многих заболеваний, в том числе связанных с нарушением работы желудочно-кишечного тракта.
Для лечения желудочно-кишечных заболеваний рекомендуются следующие медовые смеси:
• 2 ст. л. меда, 400 мл картофельного сока. Все тщательно смешать. Принимать 2 раза в день по 200 мл утром натощак и на ночь;
• листья алоэ (лечебными свойствами обладает растение от 3 лет) поместить в темное и прохладное место (оптимальная температура – 4–8°С) на 2 недели, после этого листья помыть, измельчить и залить кипятком в соотношении 1:3. Настаивать в течение 1,5 ч, затем сок отжать, смешать с грецкими орехами и медом в соотношении 1:5:3 соответственно. Принимать за 30 мин до еды 3 раза в день по 1 столовой ложке;
• мед и сок подорожника смешать в равных количествах, варить на слабом огне в течение 20 минут. Принимать за 20 мин до еды 3 раза в день по 1 столовой ложке. Это средство рекомендуется при пониженной и нормальной секреции желудочного сока;
• сок ревеня из листьев и корней смешать с медом в соотношении 10:1. Принимать 3 раза в день по 1 ст. л.;
• мед смешать с теплой водой в соотношении 1:10. При повышенной кислотности принимать за 2 часа до еды по 200 мл, пить медленно. При пониженной кислотности это же средство в том же количестве принимать за 5 минут до еды, пить залпом;
• корень солодки, ольху серую (из шишек, собранных в сентябре – марте), ромашку аптечную (по 20 г) залить кипятком (250 мл). Настаивать в течение 45 мин. Процедить, нагреть и добавить 25 г меда, тщательно смешать. Принимать после еды и на ночь по 100 мл;
• компресс, сделанный из меда и муки в равных количествах, помогает при коликах и болях. Компресс нужно накладывать на область желудка на 20–30 мин. Он довольно хорошо снимает боль
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