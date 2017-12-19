Боль в горле: 3 эффективных рецепта в помощь

Боль в горле - распространенный неспецифический симптом, сопровождающий как ряд заболеваний, так и функциональных нарушений слизистой оболочки зева.Боль в горле может быть симптомом заболевания или отражением какой-либо реакции слизистой оболочки на воздействие факторов внешней среды.При болях в горле хорошо помогают лекарственные травы.Сок из корней и листьев крапивы, подслащенный медом или сахаром, помогает расслабить бронхи. Одновременно можно пить как чай (2ч.л. сухого сбора на 1 стакан кипятка), когда настой остынет.При воспалении слизистой оболочки и при ангине полоскать ротовую полость и горло теплым настоем травы(1 ст.л. сырья залить 200 мл кипятка, оставить в термосе на 2 часа, процедить) 3-6 раз в день.При воспалении слизистой оболочки ротовой полости и дыхательных путей пить настой цветков липы (1 ст.л. сырья залить 1 стаканом кипятка, дать настояться 10 минут) по 100 мл за 30 минут до еды. А также полоскать ротовую полость настоем 3-6 раз в день.