Медики рассказали, что может грозить сердечникам зимой
Заболевания сердечно-сосудистой системы - это испытание для человека, но еще хуже, когда они обостряются. Кардиологи утверждают, что сердечникам в зимний период следует быть предельно осторожными и внимательными по отношению к своему здоровью, потому как статистика говорит о том, что именно холод может стать причиной сердечного приступа.
Чем опасна для сердечников зима?
Низкая температура воздуха - это суженные сосуды, а при заболеваниях, сопровождающихся холестериновыми бляшками, например, атеросклерозе, данное явление может стать смертельно опасным. Все дело в том, что наличие бляшки в кровеносном сосуде и без того препятствует нормальному кровообращению, а если еще этот сосуд сузится из-за холода, то крови некуда будет двигаться и сердечная мышца начнет качать ее в усиленном режиме, что приведет к сбою ритма сердца. К тому же нарушение кровообращения - это дефицит кислорода и полезных веществ в клетках и в самом сердце тоже, от чего орган ослабевает и может произойти приступ.
Влияет на сердце не только холод
Любые резкие изменения погоды, что свойственно для зимы, могут спровоцировать сердечный приступ. Только здоровый абсолютно человек не жалуется на головные боли при магнитных бурях или резком похолодании/потеплении, а сердечники к таким не относятся, поэтому имеют больше рисков пострадать от зимних катаклизмов.
Что советуют врачи?
Зимой людям с заболеваниями сердца и сосудов следует всегда носить при себе лекарства, которые прописал врач. Обязательно полноценно питаться и не налегать на продукты, которые способствуют повышению уровня холестерина в крови. Одеваться сердечникам нужно всегда по погоде, для этого существует градусник и прогноз синоптиков. Независимо от самочувствия, таблетки, который кардиолог назначил пить каждый день, нужно принимать по рецепту.
Если вы являетесь сердечником, то вам обязательно нужно обратиться к лечащему врачу, он пересмотрит план приема лекарств и, возможно, откорректирует его на зимний период, чтобы максимально защитить ваше сердце.
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Добавил ignat в категорию Кардиология
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