Медики рассказали, что может грозить сердечникам зимой

Оказывается, холода могут стать причиной обострений сердечных заболеваний.Заболевания сердечно-сосудистой системы - это испытание для человека, но еще хуже, когда они обостряются. Кардиологи утверждают, что сердечникам в зимний период следует быть предельно осторожными и внимательными по отношению к своему здоровью, потому как статистика говорит о том, что именно холод может стать причиной сердечного приступа.Низкая температура воздуха - это суженные сосуды, а при заболеваниях, сопровождающихся холестериновыми бляшками, например, атеросклерозе, данное явление может стать смертельно опасным. Все дело в том, что наличие бляшки в кровеносном сосуде и без того препятствует нормальному кровообращению, а если еще этот сосуд сузится из-за холода, то крови некуда будет двигаться и сердечная мышца начнет качать ее в усиленном режиме, что приведет к сбою ритма сердца. К тому же нарушение кровообращения - это дефицит кислорода и полезных веществ в клетках и в самом сердце тоже, от чего орган ослабевает и может произойти приступ.Любые резкие изменения погоды, что свойственно для зимы, могут спровоцировать сердечный приступ. Только здоровый абсолютно человек не жалуется на головные боли при магнитных бурях или резком похолодании/потеплении, а сердечники к таким не относятся, поэтому имеют больше рисков пострадать от зимних катаклизмов.Зимой людям с заболеваниями сердца и сосудов следует всегда носить при себе лекарства, которые прописал врач. Обязательно полноценно питаться и не налегать на продукты, которые способствуют повышению уровня холестерина в крови. Одеваться сердечникам нужно всегда по погоде, для этого существует градусник и прогноз синоптиков. Независимо от самочувствия, таблетки, который кардиолог назначил пить каждый день, нужно принимать по рецепту.Если вы являетесь сердечником, то вам обязательно нужно обратиться к лечащему врачу, он пересмотрит план приема лекарств и, возможно, откорректирует его на зимний период, чтобы максимально защитить ваше сердце.