Постоянное замерзание говорит о проблемах со здоровьем

Если вы постоянно жалуетесь на то, что мерзнете, и вам холодно даже там, где остальным тепло, - это может говорить о некоторых нарушениях со здоровьем.Лечащие врачи и ученые рассказали, какие проблемы в организме заставляют мерзнуть, независимо от погоды и состояния батарей.В частности, причиной мерзлявости может оказаться гипотиреоз, для которого характерна слишком низкая активность щитовидной железы. По словам ученых из Университета Болл Стейт в США, из-за дисфункции щитовидной железы тело вырабатывает недостаточно энергии, поэтому возникает повышенная чувствительность к холоду.Другой возможной причиной постоянного чувства холода может быть железодефицитная анемия. О наличии анемии говорят дефицит железа в крови и пониженный уровень гемоглобина в крови, - чем эти нарушения существеннее, тем сильнее ощущается холод.Мерзнущие все время руки и ноги в некоторых случаях являются симптомом нарушения кровотока в конечностях из-за артериосклероза (заболевание сосудистой ткани) или болезни Рейно (сужение кровеносных сосудов). Помимо этого, не проходящий озноб является расплатой за стройную фигуру: при слишком малом проценте жира в теле склонность к замерзанию – это естественное следствие.Травма спины также способна сделать человека мерзляком. Доктор Сьюзан Бессер из медицинского центра в Балтиморе заявила о том, травмы, затронувшие спинной мозг, нарушают чувствительность к теплу и холоду. «Если нервы, которые передают ощущение температуры, повреждены, вы не сможете адекватно воспринимать окружающую температуру», — сказала эксперт.