Не друг и не враг: что такое психоз больших высот?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Говард Лавкрафт, живописуя приключения своих героев на «Хребтах безумия», возможно, слегка перегнул палку, но все же был в чем-то прав: действительно, люди на очень больших высотах (свыше семи тысяч метров) могут временно сходить с ума. Ученые из исследовательского института Eurac Research (Италия) и Медицинского университета Иннсбрука (Medical University of Innsbruck, Австралия) выявили, что психотические эпизоды, выражающиеся, в частности, в слуховых и визуальных галлюцинациях, — это отдельное заболевание, родственное высотной болезни, но ей фактически не являющееся. Такие эпизоды не редкость, и они происходят не только на больших высотах, но и в других экстремальных условиях – например, подобные случаи зафиксированы во время экспедиций в Антарктиде. Участники экспедиции или восхождения могут слышать голоса, им может казаться, что кто-то идет с ними, и если человек фактически передвигается в одиночку – ощущения могут усиливаться.Ранее считалось, что такие психотические моменты возникают из-за того, что мозг недостаточно быстро адаптируется к низкой концентрации кислорода в воздухе и происходит его отек. Однако специалисты изучили 83 рассказа об эпизодах психоза, произошедших на большой высоте, и пришли к выводу, что эти эпизоды нельзя объяснить ни отеком мозга, ни какими-либо другими факторами органического происхождения, в том числе инфекционными заболеваниями. Симптомы были исключительно психотическими. Впрочем, научной группе не удалось разобраться, каким образом возникают галлюцинации. Единственное, что достоверно известно – при возвращении «вниз» симптомы психоза исчезают. Авторы исследования считают, что изучение таких временных психозов может пролить свет на «постоянные» психические расстройства, такие, как, например, шизофрения.