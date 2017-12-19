Не друг и не враг: что такое психоз больших высот?
Ранее считалось, что такие психотические моменты возникают из-за того, что мозг недостаточно быстро адаптируется к низкой концентрации кислорода в воздухе и происходит его отек. Однако специалисты изучили 83 рассказа об эпизодах психоза, произошедших на большой высоте, и пришли к выводу, что эти эпизоды нельзя объяснить ни отеком мозга, ни какими-либо другими факторами органического происхождения, в том числе инфекционными заболеваниями. Симптомы были исключительно психотическими. Впрочем, научной группе не удалось разобраться, каким образом возникают галлюцинации. Единственное, что достоверно известно – при возвращении «вниз» симптомы психоза исчезают. Авторы исследования считают, что изучение таких временных психозов может пролить свет на «постоянные» психические расстройства, такие, как, например, шизофрения.
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Добавил Ivan в категорию Психиатрия
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