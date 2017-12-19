Не друг и не враг: что такое психоз больших высот?

Говард Лавкрафт, живописуя приключения своих героев на «Хребтах безумия», возможно, слегка перегнул палку, но все же был в чем-то прав: действительно, люди на очень больших высотах (свыше семи тысяч метров) могут временно сходить с ума. Ученые из исследовательского института Eurac Research (Италия) и Медицинского университета Иннсбрука (Medical University of Innsbruck, Австралия) выявили, что психотические эпизоды, выражающиеся, в частности, в слуховых и визуальных галлюцинациях, — это отдельное заболевание, родственное высотной болезни, но ей фактически не являющееся. Такие эпизоды не редкость, и они происходят не только на больших высотах, но и в других экстремальных условиях – например, подобные случаи зафиксированы во время экспедиций в Антарктиде. Участники экспедиции или восхождения могут слышать голоса, им может казаться, что кто-то идет с ними, и если человек фактически передвигается в одиночку – ощущения могут усиливаться.

Ранее считалось, что такие психотические моменты возникают из-за того, что мозг недостаточно быстро адаптируется к низкой концентрации кислорода в воздухе и происходит его отек. Однако специалисты изучили 83 рассказа об эпизодах психоза, произошедших на большой высоте, и пришли к выводу, что эти эпизоды нельзя объяснить ни отеком мозга, ни какими-либо другими факторами органического происхождения, в том числе инфекционными заболеваниями. Симптомы были исключительно психотическими. Впрочем, научной группе не удалось разобраться, каким образом возникают галлюцинации. Единственное, что достоверно известно – при возвращении «вниз» симптомы психоза исчезают. Авторы исследования считают, что изучение таких временных психозов может пролить свет на «постоянные» психические расстройства, такие, как, например, шизофрения.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил Ivan в категорию Психиатрия

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь