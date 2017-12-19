Мужской грипп действительно существует

Широко распространено мнение о том, что мужчины хуже переносят простуду и грипп. Малейшее повышение температуры, легкий насморк или слабый кашель могут уложить представителей сильного пола в постель на пару дней, а то и на неделю. Может быть, они притворяются? Или действительно болезнь у мужчин протекает тяжелее, чем у женщин? А может причина еще в чем-то?Найти ответы на эти вопросы попробовали ученые из Мемориального Университета Ньюфаундленда (Memorial University of Newfoundland). Они утверждают, что мужчины действительно тяжелее переносят грипп и простуду.Об этом свидетельствует статистика осложнений и госпитализаций: мужчины, заболевшие гриппом, чаще попадают в больницу, у них чаще развиваются осложнения, затрагивающие дыхательную систему, а вероятность умереть от осложнений гриппа у мужчин выше, чем у женщин.Исследователи выдвинули свою версию, объясняющую такое положение дел. Возможно, что иммунитет мужчин слабее, чем у женщин: это связано с работой половых гормонов. Ранее было показано, что, чем выше уровень эстрогена, тем более сильный иммунный ответ формируется, чем меньше вирусных маркеров в крови удается идентифицировать. Тестостерон, концентрация которого у мужчины выше, чем у женщин, иммунитет не усиливает.Не исключено, что эти механизмы сформировались в ходе эволюции: женский организм должен быть более устойчивым к действию инфекций, чтобы обеспечить здоровье и себе, и будущему потомству. Кроме того, механизмы «укладывающие» представителей сильного пола в постель при малейшем недомогании позволяли первобытным мужчинам оставаться в укрытии с период не лучшего самочувствия – так они могли избежать встречи с хищниками и выжить.Впрочем, с выводами канадских исследований согласны далеко не все. Критики, да и сами авторы, склоняются к тому, что необходимо принять во внимание как можно больше факторов, обеспечивающих различия между мужчинами и женщинами. Так, например, у мужчин болезнь может протекать тяжелее просто потому, что они, как правило, больше курят и пьют, чем женщины. Кроме того, представители сильного пола реже обращаются к врачам и попадают в поле их зрения только тогда, когда ситуация уж совсем выходит из-под контроля.Результаты изысканий канадских ученых были опубликованы в рождественском выпуске British Medical Journal, в котором в конце каждого года размещают не самые серьезные научные исследования.