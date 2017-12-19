При маникюре можно заразиться гепатитом С?

Иностранцы, работающие в салонах красоты США, часто не соблюдают правил гигиены и не стерилизуют свои инструменты, что создает серьезный риск заражения клиентов гепатитом С и другими заболеваниями. Об этом сообщают ученые из The Rutgers School of Public Health (США).В этой стране в салонах для маникюра за одну процедуру могут брать от $10 до $45, однако приехавшие из других стран косметологи не проходят такой же тщательной подготовки к работе с опасными химическими веществами, включая разного рода гели и акриловые субстанции, как американские эксперты в области косметологии. Исследование показало, что большинство специалистов по маникюру и педикюру, приехавших из стран Азии, вообще не пользуются личным защитным оборудованием вроде перчаток, специальных очков и масок для лица.В этой связи авторы исследования призывают сотрудников из других стран задавать вопросы и спрашивать обо всем, что им непонятно, особенно если это касается риска инфекций для них самих и для их клиентов.Специалисты напоминают, что ненадлежащая очистка не одноразовых косметологических инструментов подвергает посетителей риску контактного дерматита. Также вырастает риск заражения целым рядом опасных и даже смертельных бактерий, грибков, вирусов и передаваемых с кровью патогенов, включая вирусы гепатита B и C.Те же самые риски сохраняются и при использовании набирающей популярность процедуры спа для ступней с использованием рыбок, которые объедают мертвую кожу. При некоторых косметологических процедурах используются субстанции, которые в больших концентрациях канцерогенны, в том числе формальдегид.Отметим, что риск заражения инфекционными заболеваниями есть в салонах Армении, так как далеко не во всех салонах красоты инструменты для маникюра и педикюра стерилизуют как подобает: в некоторых их просто протирают спиртом, чего, конечно же, недостаточно. В других инструменты просто промывают про проточной водой – или даже и этого не делают.Чтобы обезопасить себя во время похода в салон красоты, выясните, как именно там стерилизуют инструменты: добросовестные мастера стерилизуют их так же, как хирургические инструменты.