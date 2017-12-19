Привычка повторяться может быть ранним признаком деменции

Деменция включает в себя несколько разных заболеваний, у каждого из которых свои симптомы. Как правило речь идет о проблемах с мышлением, общением и памятью. Недавно ученые из Ассоциации болезни Альцгеймера добавили к списку еще один тревожный симптом.По их словам, когда человек начинает повторяться, это может быть ранним признаком деменции. К примеру, если человек начинает несколько раз в день бриться, собирать какие-то предметы, задает одни и те же вопросы, это должно насторожить.По словам ученых, причина таких повторов – “угасание” клеток мозга. При этом внешние факторы могут быть и причиной описанных симптомов, и усиливающим их элементом. Эксперты подчеркивают, что люди, задающие одни и те же вопросы, возможно, пытаются выразить определенную тревогу, попросить о помощи, справиться с беспокойством или ощущением отсутствия личной безопасности.Депрессия, кстати, также может быть симптомом деменции. Перемены настроения, изменение характера, апатия, вялость, спутанность сознания, проблемы с ориентацией в пространстве, потеря нити разговора, - все это тоже тревожные симптомы.На данный момент в мире насчитывается порядка 47 миллионов человек с деменцией. И ожидается дальнейший рост числа лиц с деменцией в связи с тем, что средняя продолжительность жизни в мире растет.