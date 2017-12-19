У витаминных добавок обнаружили новый побочный эффект

Витаминные добавки способствуют повышению уровня энергии и продуктивности, похудению, снижению стресса и избавлению от морщин. Но некоторые люди из-за злоупотребления витаминами рискуют столкнуться с изжогой, предупреждает доктор Дэвид Кац. Таблетки могут раздражать пищевод и позволять некоторым кислотам попасть из желудка в пищевод.Кроме того, специалист считает, что изжога может возникать из-за размера или формы таблеток. Поэтому Дэвид Кац рекомендует сначала перейти на другую марку витаминов. Если после этого проблема сохранится, вероятно, стоит вообще отказаться от добавок, рассказывает Zee News.Хорошей альтернативой могут стать жидкие витамины. Их легче проглотить, и раздражение сведется к минимуму. Людям, вынужденным отказаться от витаминных добавок, Дэвид Кац советует есть больше фруктов, овощей и цельных злаков. Это поможет предотвратить дефицит питательных веществ.