Назван признак скорой смерти

Синдром беспокойных ног с большой вероятностью свидетельствует о скором наступлении смерти. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Neurology.Ученые Университета Пенсильвании проанализировали данные 57 417 женщин, средний возраст которых составлял 67 лет. Во время исследования каждые два года собирались данные о состоянии здоровья добровольцев, в том числе о наличии СБН.В течение десяти лет специалисты зафиксировали 6448 смертей, наступивших по различным причинам. При этом выяснилось, что у испытуемых, страдавших СБН, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 43 процента выше, чем у тех, кто не имел этого синдрома. Отмечается, что связи между СБН и смертностью из-за онкологии и других причин установлено не было.Синдром беспокойных ног — сенсомоторное расстройство, характеризующееся неприятными ощущениями в нижних конечностях, которые появляются в спокойном состоянии. Чаще всего СБН обостряется в вечернее и ночное время и приводит к нарушению сна.