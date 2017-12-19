Ученые выяснили неожиданную пользу горячего чая

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Специалист Анна Колеман из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США) и ее коллеги обнародовали любопытные результаты исследования.Как выяснили ученые, любители чая реже становятся жертвами глаукомы, чем те, кто не употребляет этот напиток, говорится в статье, опубликованной в British Journal of Ophthalmology. Об этом в субботу, 16 декабря сообщает издание Live Science.Глаукома является основной причиной потери зрения и возникает из-за внутриглазного давления, которое мешает функционированию глазного нерва.Отметим, что в исследовании говорится о "hot tea", то есть о горячем или теплом, не холодном чае. Но речь не идет об очень горячем чае – употребление очень горячих напитков, травмирующее гортань, по оценке Международного агентства по исследованиям онкологических заболеваний (IARC), может вызывать рак пищевода.Новые исследования показывают, что изменение образа жизни может помочь в борьбе с возникновением глаукомы. Ученые проанализировали данные национального опроса за 2005–2006 годы в США, посвященного оценке состояния здоровья и питания населения. Как раз в этот период были обнародованы исследования по заболеваемости глаукомой.Оказалось, что из 1600 граждан США (мужчин и женщин) только у 5% развивалась глаукома. Сопоставив факты, ученые выяснили, что зрение теряли люди, которые в ходе опроса указали, что предпочитают либо кофе, либо холодный чай.Таким образом, ученые нашли связь между употреблением горячего чая и отсутствием глаукомы, но признались, что эта связь не является причинно-следственной.Одним из возможных объяснений такого совпадения может быть кофеин, содержащийся в чае. Несмотря на то что кофе тоже является мощным источником кофеина, связи с глаукомой не были так очевидны, как для горячего чая.По словам исследователей, преимущество чая заключается во флавоноидах, обладающих противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут защищать глаза от заболеваний.Ученые также отмечают, что чай содержит в себе антиоксиданты, которые замедляют массовую гибель клеток глаза.