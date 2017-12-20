Плоский живот без усилий: 9 продуктов, которые можно есть вечером!

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Хотите стать обладателем плоского живота? Для такого стремления, как вы наверняка знаете, требуется три основные вещи: постоянство, физические упражнения и правильное питание.Этого не добиться за один день или даже за один месяц. Это произойдет по истечении нескольких недель, когда тело уменьшится в объемах и станет более упругим, когда уйдет дряблость мышц и вы начнете носить одежду на несколько размеров меньше.Но помимо физического аспекта всего тела важно уделять пристальное внимание области живота, а причина очень проста: здоровье.Не следует забывать, что большой живот связан с повышенным риском развития сердечнососудистых заболеваний.А потому лучшее, что мы можем сделать, — это приступить к работе над своим телом и позаботиться о рационе питания.Эксперты рассказали о продуктах питания, которые идеально подойдут для ужина и помогут обрести плоский живот.Самый быстрый способ сделать свой живот плоским — каждый день потреблять на ужин зелень.Однако следует помнить, что к выбору овощей в свой последний прием пищи в течение дня нужно подходить разумно, чтобы избежать тяжелого пищеварения и обеспечить себе спокойный, расслабленный сон.Зелень и овощи, которые лучше всего подойдут: цветная капуста, шпинат и салат ромэн.Тем не менее следует учитывать и особенности своего организма: если эта пища тяжела для вас, рекомендуем приготовить на пару.Так продукты сохранят большую часть своих полезных свойств, и помогут вам получить хороший отдых в ночное время (особенно, если вы съедите немного зеленого салата на ужин).Не нужно ограничивать себя в оливковом масле и тем более бояться употреблять его в пищу каждый день. Оно действительно поможет вам обрести плоский живот.Жирные кислоты оливкового масла, такие как олеиновая кислота, например, способствуют разложению накопленных жиров в организме, особенно в области живота.Так что заправляйте свои салаты оливковым маслом: ваше здоровье и фигура будут вам за это благодарны.Перед тем, как ложиться в кровать, приготовьте себе мятный настой.В дополнение к своим расслабляющим свойствам мята еще и прекрасно очищает организм, это мощное противовоспалительное средство и верный союзник в борьбе за здоровье печени.Вы можете пить до 2 чашек мятного настоя или чая в день.И помните: лучшее время для этого напитка — вечер (так как он помогает функции печени).Если вы еще не слышали про водоросли кэлп, то самое время открыть этот продукт для себя. Они ценны тем, что содержат большое количество йода, а еще они способны регулировать скорость нашего обмена веществ (это именно та скорость, с которой наш организм расправляется с жиром).Кроме того, водоросли кэлп богаты многочисленными витаминами, которые также способствуют расщеплению жиров в области живота и уменьшению задержки жидкости в организме.Поищите водоросли в своем супермаркете, вам обязательно понравится!Зеленая или белая спаржа, выбирайте ту, что вам больше нравится, любой вид будет невероятно полезен для вашего здоровья.Спаржа содержит витамины (А, С, Е и группы В), а еще такие важные минералы, как цинк и калий. Они способствуют выведению избыточной жидкости из организма.Большинству людей нравятся помидоры, и, надо сказать, это прекрасный выбор для здорового ужина, если сочетать их с правильными белками.В помидорах много антиоксидантов, а еще они помогают избавиться от лишнего веса, и вот почему: томаты борются с воспалительными процессами и задержкой жидкости в организме.Кроме того, благодаря лептину (это белок, присутствующий в помидорах) регулируется метаболизм, а мы чувствуем себя сытыми.Арбуз, вопреки распространенному мнению, — это не только вода, а еще и достаточное количество калия. Этот минерал необходим для правильного выведения жидкости из нашего организма.Кроме того, арбузы богаты витамином С, а это значит, что данный продукт укрепляет иммунную систему и борется с воспалениями.Попробуйте приготовить оригинальные и вкусные салаты на основе арбуза. Вам понравится!Огурцы на самом деле относятся к тому же семейству, что арбузы и дыни. А потому они прежде всего помогают избавиться от лишнего веса.Это натуральный диуретик, очень сытный и полный витаминов. На ужин можете порезать его тоненькими кусочками и подать с заправкой из небольшого количества яблочного уксуса.Артишоки — это невероятный по своим свойствам и питательным качествам продукт. Они идеально подойдут для наших ужинов.Артишоки богаты клетчаткой, они помогают уменьшить живот, так как содержат очень мало калорий, еще способствуют пищеварению, и при этом питательны. Мы наслаждаемся их вкусом и чувствуем себя сытыми.Кроме того, не следует забывать, что артишоки укрепляют здоровье печени.По этой причине артишоки лучше всего есть на ужин, ведь, как известно, большую часть своих функций (по детоксикации) печень выполняет именно в ночное время.В заключение следует отметить, что если вы хотите сделать свой живот плоским, важно быть постоянными в своих действиях, и сочетать здоровое питание (сбалансированное и разнообразное) с определенными физическими нагрузками.